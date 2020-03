Policie mladého řidiče stíhá pro ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policie, policisté, dopravní policie, silniční kontrola, hlídka, pátrání - ilustrační foto | Foto: ČTK

Táborští dopravní policisté zahájili v závěru uplynulého týdne úkony trestního řízení proti místnímu muži středního věku (33 let). "Ten byl kontrolován policejní hlídkou na ulici Kpt. Jaroše v Táboře, kdy řídil osobní vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Test na přítomnost omamných či psychotropních látek v organizmu, provedený přístrojem Drug Wipe, byl pozitivní, a to cannabis, čili marihuanu. Výsledek toxikologického vyšetření následně prokázal, že muž za volant svého automobilu usedl ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. Stal se tak důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník za takovéto jednání stanoví, mimo jiného, až trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku. O konkrétní podobě a výši trestu rozhodne soud," popsal mluvčí policie Miroslav Doubek.