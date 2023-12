Cizího chlapa přistihl v domě na Žižkově náměstí jeden z táborských občanů. Nezvaný host se tu v neděli 17. prosince 2023 krátce před 23. hodinou chystal uložit ke spánku. Musel se ale pakovat. Ven ho vyprovodili strážníci městské policie.

Ty požádal zavolal na pomoc právě jeden z obyvatel domu. „Požádal o vykázání muže z domu, kam neoprávněně vniknul. Dotyčný měl v úmyslu v domě přespat, dokonce se tam vymočil. Hlídka ho po perlustraci vykázala, k močení se nepřiznal," líčí mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Jak doplnil, bezdomovci se opět o uplynulém víkendu postarali i o několik dalších výjezdů hlídek městské policie. Už nedělní denní směna umravňovala v Husově parku trojici lidí bez domova a domlouvala ženě, která tu popíjela alkohol, ač je to v této lokalitě zakázáno. Odpoledne pak Táborští volali strážníky do areálu sladovny, kde u vjezdu ležel muž. „Jednalo se o strážníkům známého bezdomovce. Od hlídky pomoc nepožadoval, dokázal se sám posadit na invalidní vozík. Dle jeho slov vyčkával do doby, než se otevře noclehárna v Zavadilské ulici," doplňuje Luboš Dvořák.

Se stížností na bezdomovce u vchodu do domu v Moskevské ulici se na městskou policii obrátil jeden z občanů také v pátek. Jak uvedl Luboš Dvořák, nejednalo se o bezdomovce, ale o obyvatele sousedního Sezimova Ústí. „Strážníci nezjistili, že by se dopustil protiprávního jednání."