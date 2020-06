Ten krátce po poledni dne 14. června řídil svůj osobní automobil tovární značky Opel po silnici druhé třídy v katastru obce Zvěrotice, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla.

"Při projíždění zatáčky nepřiměřenou rychlostí vůz nezvládl a skončil v přilehlém poli. Při havárii utrpěl zranění, které si vyžádalo zásah zdravotnické záchranné služby. Následné policejní šetření prokázalo, že mladík usedl za volant vozu nejen pod vlivem alkoholu, a to s hladinou 1,18 promile, ale i pod vlivem drog, konkrétně pervitinu. Stal se tak důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen, mino jiného, trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let," popsal policejní mluvčí Miroslav Doubek.