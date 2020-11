Podle policejního mluvčího Miroslava Doubka bylo přijaté oznámení, že zde na motorkách jezdili minimálně dva mladí muži ve věku 20 a 24 let a mladší z nich havaroval. "Při pádu utrpěl blíže neurčená zranění a po ošetření na místě byl převezen do táborské nemocnice. Policisté na místě zjistili, že mladíci z nedaleké Želče porušili svým jednáním hned několik zákonů. K řízení motorek neměli příslušná řidičská oprávnění, na motorkách nebyly umístěny tabulky poznávacích značek a vedle zakázané jízdy v lese mladíci rovněž neoprávněně k jízdě užili i pozemní komunikaci. Dopustili se tak přestupků proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích a zákonu o lesích," vysvětluje nasbírané přestupky Miroslav Doubek.

Policisté jejich jednání zadokumentovali a přestupky následně postoupí k projednání příslušným správním orgánům, které rozhodnou o uložení sankcí.

Ale to nebyl konec případu. "Krátce po pondělní deváté hodině přijali táborští policisté oznámení z nemocnice, že zraněný mladík (20) svévolně nemocnici opustil. A kvůli zranění hlavy může být v ohrožení života. Lékaři proto urgentně žádali o jeho vypátrání. Do akce tak byly nasazeny další policejní hlídky. Těm se ve spolupráci s rodinou podařilo muže rychle vypátrat a během hodiny předat zdravotnické záchranné službě k opětovnému převozu do nemocnice," popsal Miroslav Doubek.