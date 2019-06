Písek - V sobotu 1. června okolo půl šesté odpoledne došlo na frekventovaném místě ve Dvořákově ulici před prodejnou COOP TIP a u Nového mostu k incidentu, ke kterému policie shání svědky.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Konflikt zřejmě odstartovala slovní rozepře mezi cizincem středního věku a skupinkou mladíků před prodejnou. Pokračovalo to fyzickým napadáním, někteří z mladíků měli cizince bít a kopat. "Muže se zastal náhodný svědek, který místem projížděl v autě. Neváhal a šel muži pomoci. Také jemu měli agresoři uštědřit několik úderů a to ještě nabylo vše. Do roztržky se zapojil další náhodný svědek, kterého měli opět napadnout, a to takovým způsobem, že ztratil rovnováhu a padl do výlohy prodejny, kterou rozbil," popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.