Tělo měl pak tehdy pětadvacetiletý J. S. odnést do sklepa a umístit do plastového sudu. Za vraždu po předchozím uvážení mu hrozí 12 až 20 let vězení, dívku viní ze spoluúčasti.

VIDEO: Orlické vraždy po hradecku. Muže bodl, dal do sudu a zalil betonem

Sociálně slabší rodina žila v městě u hranic s Rakouskem v podnájmu. Chvíli doslova na hromádce, a to společně jak bratranci, tak dívka. Docházelo mezi nimi k různým konfliktům. Zavražděný mladík nepracoval, pravděpodobně se živil prodejem drog, vykrádačkami a odpykal si i trest za loupežné přepadení.

Komplikované rodinné vztahy

Dopoledne vypovídala obžalovaná devětadvacetiletá žena, která se zesnulým měla tři děti a s obžalovaným jedno. Celkově byly vztahy i finanční situace v rodině dost komplikované.

"Janci mi pomáhal finančně, neměla jsem ani na plenky. Tablety jsem zavražděnému podala, ale nebylo to plánované. Vyžadoval je po mě občas. Dithiaden na předpis ho uklidňoval," zmínila.

Podezřelý z devět let utajované vraždy měl pracovat v továrně u hranic

Se zavražděným přítelem se seznámila přes jeho sestru, spolužačku. "Začal sem jezdit na Vánoce, chodili jsme spolu od rozlučky v 9. třídě," popisovala. Přišlo první dítě, pak dvojčata a sestěhovali se do podnájmu. "Chodili za ním divní lidé, měl kontakty s uživateli alkoholu i drog. Byl náladový, někdy se choval hezky, jindy se o nás nezajímal," uvedla dále žena.

Nezištná pomoc, když přítel seděl ve vězení

Obžalovaný pětatřicetiletý svářeč prý nejdřív pomáhal nezištně jako kamarád, hlavně po finanční stránce. Pak přišlo milostné vzplanutí a následovaly tajné schůzky. Zavražděný si v té době odpykával trest za vloupání. "Chodila jsem za ním na ubytovnu, intimní styky jsme měli i venku, stalo se to tak osmkrát až desetkrát," dodala. Po propuštění z vězení měl zavražděný mladík asi už tušení, že jeho milá nemá jen přátelské kontakty. "Poprali se na oslavě narozenin, vyhodil ho, vzal na něj nůž a už k nám nemohl. Potom jsme si tajně psali. Dopisy doručovala máma," přiblížila složitost komunikace.

Žárlivost

Pokračovala, že propuštěný přítel začal žárlit, byl hodně podezíravý. Nechodil do práce, ale peníze domů nosil. "Nebylo to legální, ale nechtěl mi to říkat. Jednou se budeme mít dobře, tvrdil," říkala u soudu žena.

Hrozivé tajemství domu v Českých Velenicích. Ve sklepě vykopali tělo v sudu

Občas řešili automaty, domyslila si, že je vykrádali. "Když jsem se ptala, tvrdil, že to není pravda," doplnila.

Co se stalo v osudný den?

V osudný den ráno žena příteli rozdrtila dithiaden do přesnídávky a řekla mu, že už nemají nic k jídlu. "Nevím, jestli to snědl, šla jsem s dětmi ven, sháněla jsem podnájem, plakala v parku a vrátila se až večer," přiblížila. Pokračovala, že J. S. stál u branky. "Byl divnej a ve stresu. Jediné, co mi řekl, že nemám chodit do sklepa," dodala.

Odpoledne k činu vypovídal sám hlavní aktér. Pětatřicetiletý Slovák se cítí být vinný z vraždy, skutek prý spáchal v amoku, ale nesouhlasí s jeho trestní kvalifikací ani popisem obžaloby. „Svého činu lituji, neměl jsem právo sebrat bratrancovi život. Byl ale špatný člověk, bral drogy, nestaral se o rodinu, vše dělal pro sebe a svůj prospěch,“ podotkl úvodem.

Vraždit neplánoval

Vraždu předem prý nepromýšlel. Do Čech přišel před 12 lety za prací, do Velenic ho přivedl právě zavražděný. „Vztah s ním nebyl dobrý, už tehdy na mě vytáhl nůž a ukradl mi peníze,“ zmínil.

Peníze prý kradl, aby měl na drogy a prostitutky. „Vykrádal automaty, pásl holky s kamarády z Prahy i Kolína, půjčoval si u mě a nikdy to nevracel, svou přítelkyni několikrát zbil. I když čekala dvojčata,“ dodával střípky příběhu.

Ve finanční nouzi prý vykradli místní noční klub. „On byl zkušený, já jsem se takových věcí bál. Začal jsem mít tehdy devatenáctiletou K. rád, vytvořil jsem si citovou vazbu. On neměl zájem ani o děti, vozil jsem je k lékaři, dával jí peníze, aby měli, co jíst,“ popisoval.

O narozeninách to prý nevydržel, když požil větší množství alkoholu, tak mu vše řekl. „Řekl jsem mu, že si ji nezaslouží, že ji miluji a ona žije ve stresu, bije ji, nadává ji. On mi vyhrožoval, jestli ji odvedu, takže mi podpálí dům na Slovensku a mě zabije, pak mě vyhodil z domu a já šel na ubytovnu,“ uvedl.

Chytil ho amok a vzal nůž

Zavražděný mladík prý nechal oba sledovat Turky, pár si však tajně dopisoval a setkával se v lese. „Hlásil jsem to i na policii, měl by být záznam. Haprovali mi nervy, ona pak přišla ten osudný den, že nemá peníze na plenky, chytil jsem amok. Došel jsem na ubytovnu a vzal si nůž,“ přiblížil obžalovaný z vraždy.

Předtím se prý dozvěděl, že chce obžalovanou K. (29) i s dcerami prodat do Turecka jako prostitutky. „To mě vytočilo, měl jsem nervy. Tipoval jsem, že bude doma v obýváku nahoře, tam byl vždy, když se hádali, ležel tam na zemi na matracích a spal,“ dodal.

Nůž si prý vzal jen na sebeobranu, chtěl ho postrašit, maximálně zbít. „Chtěl jsem ho vyhodit, aby od něj byl klid. Ale když otevřel oči, viděl jsem, jak jsou chladné. Promítlo se mi vše zlé, co udělal. Vše se zlomilo a vrazil jsem do něj jednou rukou nůž. Šlo o jednu ránu do hrudníku. Všude najednou byla krev, on ležel v kaluži krve a já držel zakrvácený nůž,“ vyprávěl emotivně.

Zakopal ho až za týden

Tělo vzal a sám odvlekl po schodišti do sklepa. „Napadlo mě, dát ho do sudu a pak s tím něco udělat. Přehodil jsem ho igelitem a umístil do nejchladnější místnosti, aby se pomaleji rozkládal,“ uvedl dále.

Pečlivě po sobě uklidil, matrace a koberec rozstříhal, osobní věci a vše od krve postupně spálil v kotli. Krev setřel ze schodiště, topení i obývací stěny, aby nikdo nic nepoznal. „Byl jsem hrozně rozrušený, nemohl jsem ho hned zakopat,“ doplnil.

Stalo se to prý 21. srpna 2012. Jí pak řekl, že se nemusí bát, že už D. není. „Nikdy jsem to neřekl přímo, od toho dne jsem tam s ní zůstal žít,“ řekl soudu.

Odjeli spolu na Slovensko k rodičům, představit K. i děti. Známý, který se mu staral o dva jeho psy, pitbuly, mu pak psal, že z domu jde neuvěřitelný zápach. „Napadlo mě vykopat díru ve sklepě a hodit ho tam, zasypal jsem to dole i nahoře vápnem a zabetonoval. Opravil podlahu tak, aby to nebylo poznat,“ vysvětlil J.S.

Tělo zakopal tedy až po týdnu, kdy se vrátili z výletu u rodičů. „Přes den jsem kopal díru, trvalo mi to den nebo dva, stačila mi jen lopata a krumpáč, pod domem byl jen písek,“ naznačil. Tělo do sudu umístil jen ve spodním prádle. „Skrčil jsem mu nohy, měl jen trenýrky. Ramena a hlava koukaly ven, přikryl jsem ho igelitem, oblepil páskou,“ dodával detaily.

Alkohol i výčitky

Sám přiznal, že má od mladí problémy s alkoholem. I před činem se musel posilnit. „Pil jsem, abych zapomněl, žiju s následky už deset let. Musel jsem na psychiatrii, beru antidepresiva, pořád se necítím dobře,“ tvrdil. „Sebrat člověku život je lehké, ale žít s tím je neskutečně těžké, mám výčitky svědomí a nikdy se s tím nedokážu smířit,“ konstatoval.

Zavražděný byl podle něj skoro bratr, trávili spolu jako děti letní prázdniny. Bývali si hodně blízcí. Na střední škole se ale chytil pochybných lidí, účastnil se loupeží a další nelegální činnosti. „Vlastní rodiče ho doma nechtěli, měl řadu eskapád s prostitutkami, drogami i Turky, viděl jsem ho kouřit marihuanu i užívat pervitin, kradl mi tablety na bolest,“ vyjmenoval.

Sud s tělem šestadvacetiletého muže se smrtelným bodným zraněním hrudníku objevili kriminalisté v říjnu loňského roku. Potom začali rozplétat další detaily. Na mrtvého se prý moc rodina neptala. „Občas máma, nebo teta, ale říkali jsme, že nevíme, kde je,“ uzavřel obžalovaný.

Hlavní líčení pokračuje ve čtvrtek a v pátek dokazováním, pozvaná je řada svědků z okolí netradičního páru, nebudou chybět znalecké posudky, či čtení protokolů z policejních výslechů.