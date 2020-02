Trojice obžalovaných v úterý opět stanula před táborským soudem. V době činu pouze dvaadvacetiletému Filipu Vondrákovi hrozí za trestný čin vraždy odnětí svobody na patnáct až dvacet let. Dostat však může i výjimečný trest.

Obžaloba jej viní z toho, že měl po vzájemné hádce ubodat šestačtyřicetiletého muže. Jeho tělo pak zamaskoval a zakryl větvemi.

Společně s ním u soudu stanuli jeho dva společníci Josef Cmunt a Roman Zlatohlavý. Oba po vzájemné dohodě pomohli obžalovanému Vondrákovi vykrást dům a garáž zavražděného.

U soudu se oba hájili tím, že Vondrákovi původně nevěřili. Romanu Zlatohlavému nejprve v noci poslal sms zprávu a následující den po činu mu volal. „Říkal mi, že někoho zabil. Nejdřív ho praštil pěstí a pak píchl nožem,“ vypověděl Zlatohlavý. Přestože mu původně nechtěl věřit, nakonec se i s Cmuntem přesvědčili, že jim nelhal.

„Mrtvolu jsme viděli, byla zatažená do rokle a částečně zakrytá plachtami,“ vypověděli oba shodně. Vondrák ji pak chtěl zaházet pneumatikami a zapálit. K tomu však už ale nedošlo. Oba prý chtěli čin svého známého nahlásit policistům, zdrželo je od toho ale popíjení alkoholu a údajně i strach z toho, co by mohlo po jejich udání následovat.

Vraždě měla předcházet hádka o psa a králíky. Při vykrádání domu se podle líčení Josefa Cmunta na něj Vondrák obrátil s mačetou v ruce a slovy: „Měl jsem na něj použít tohle!“

Filip Vondrák během soudního líčení nevypovídal, k činu se však během policejního vyšetřování přiznal. Jeho přítomnost na místě potvrdily i daktyloskopické stopy. Podle svědectví sousedů měl také na zavražděného krátce před činem křičet, že ho stejně jednou zabije.

Další svědek potvrdil, že zavražděný muž sice měl problémy s alkoholem, ale jinak byl nekonfliktní. Poznal také jednu z odcizených věcí z domu zabitého muže.

U soudu dále stanul soudní znalec z oblasti klinické psychologie, který popsal Filipa Vondráka jako nezdrženlivého, impulzivního a se sníženou schopností empatie. „Jeho rozumová kontrola je defektní. Žije přítomným okamžikem, neplánuje. Jeho jednání je navíc ovlivněno alkoholem,“ uvedl znalec. Možné opakování podobného činu nevyloučil.

Filip Vondrák měl během svého zadržení policisty u sebe dva nože – kuchyňský a lovecký. „I toto o něčem svědčí,“ uzavřel znalec. Soudní jednání bude pokračovat 26. února a není vyloučeno, že dojde i k rozsudku.