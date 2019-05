Makov – Policisté v úterý 28. května oznámili, že pátrají po zlodějích, kteří v době od 10 hodiny dopolední neděle 26. května do 7 hodiny ranní pondělí 27. května vnikli do zemědělského družstva na Jistebnicku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Po násilném překonání vstupů do několika objektů zde z nádrže traktoru odčerpali na 150 litrů nafty, dále odnesli pět přepravek s láhvemi od piva a navíc přibrali i kleště. Krádeží a poškozením zámků a dveří objektů způsobili družstevníkům škodu za téměř 12 500 korun. Případ šetří táborští policisté. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto skutku, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob, přivítají policisté na své služebně v Divadelní ulici v Táboře či na telefonní lince 974 238 700.