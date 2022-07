Policisté zároveň žádají případné svědky o informace, které jim lze poskytnout osobně na Obvodním oddělení v Sezimově Ústí (nyní sídlí v budově Územního odboru Tábor) či telefonicky na čísle 974 238 730 či prostřednictvím tísňové linky 158.

Vrah z Dolního Dvořiště dostal 13 let. Přítelkyni škrtil a pak utopil ve vaně

Základní rady, jak zabezpečit svůj majetek proti nezvaným hostům v období dovolených:

- Důležité je neupozorňovat na svou nepřítomnost. O svém odjezdu řekněte pouze lidem, kterým věříte. Nenechávejte vzkazy na záznamnících ani o svém odjezdu neinformujte prostřednictvím sociálních sítí. Udržujte dobré vztahy se sousedy a všímejte si pohybu cizích lidí v domě. Do svého obydlí zvěte jen osoby známé a důvěryhodné.

- Při odchodu z domu vždy zavřete okna a uzamykejte dveře. Klíče neschovávejte pod rohožku, květináč či jiné nevhodné místo. Cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud je chcete mít doma, uschovejte je po částech na různá, špatně předvídatelná místa.

- Domov si můžete zabezpečit elektronickým zařízením, které nepravidelně v časových intervalech zapínají světla, televizi atd., vytváří zdání, že je byt obydlen.

- Udržujte kolem domu přehledný prostor a myslete na dobré osvětlení. Dbejte na to, aby zeleň nezakrývala velkou část objektu, zloději by se mohli skrýt.

- Mějte fotodokumentaci cenností pro případ jejich krádeže. Pokud zjistíte, že se k vám do domu někdo vloupal, nevstupujte dovnitř a ihned volejte na linku 158. Myslete také na pojištění objektu před vloupáním.