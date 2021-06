Dva až deset let vězení hrozí pachateli, který minulý týden napadl v Táboře muže a obral ho o peníze.

Táborští kriminalisté v závěru minulého týdne zadrželi místního muže středního věku. Mimo jiné ho podle policejního mluvčího Miroslava Doubka obvinili ze zločinu loupeže. "Toto se měl dopustit v nočních hodinách 1. června, kdy nejprve přátelsky popil v prostoru před táborským vlakovým nádraží s dalším mužem středního věku. Uvedl ho do stavu značné opilosti a následně odvedl do ulice U Mýta. Zde ho v prostoru mezi keři a stromy fyzicky napadl údery do trupu a obličeje. Po svalení na zem mu z peněženky odcizil finanční hotovost ve výši 2200 korun a z místa odešel," popsal loupež Miroslav Doubek.