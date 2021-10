Tím výčet prohřešků nekončí. V jednom případě obviněná sama oslovila přes inzerci na webových stránkách ženu, která se zde inzerovala, a nabídla jí prostory k poskytování erotických služeb. Obviněná podle Štěpánky Schwarzové ale sama erotické služby neposkytovala, pouze kasírovala za erotický privát. Aby se dívky klientům neokoukaly, přesouvala je po určité době z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce a opačně. Svojí protiprávní činností si přišla na zhruba 100 tisíc korun.

"Účel byl jasný, a to provozování erotických služeb a prostituce. Obviněná velmi dobře věděla, že tyto prostory poskytuje ženám za tímto konkrétním účelem. Jednalo se o převážně o Češky, které na její inzerát reagovaly, ale její nabídky také využilo několik žen z jednoho státu bývalého Sovětského svazu," uvedla Štěpánka Schwarzová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.