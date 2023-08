Trnkové keře a špendlíky ohraničené policejní páskou a latexové rukavice v trávě naznačují, že se nad údolní nádrží Jordán kousek za sladovnou a vlakovým nádražím v Táboře stala mimořádná událost, kterou vyšetřují policisté. Ti tu v neděli ve stanu nalezli dvě těla bez známek života. Příčina úmrtí muže a ženy je v šetření.

Podle lidí, co se v této vyloučené lokalitě zdržují, nešlo o „obyčejné bezdomovce“. „Byli to hodní lidé, řekla bych středních let. Vypadali a chovali se slušně, nosili i poměrně čisté oblečení. On nosil kšiltovku, ona byla taková černá, měli dokonce pejska,“ přiblížila starší žena, která si nepřála být jmenována.

Pracovali a snažili se

Mělo jít o dvojici, která se pohybovala v Táboře delší dobu a snažila se i přes tíživou sociální situaci o přivýdělek a nějakou obživu. „Hledali si různé brigády, pomáhali v nějakém zahradnictví, taky chodili sbírat odpadky a podobně. Člověk by neřekl, že je čeká takový osud. Moc se nehádali, nevím, co se mohlo stát,“ komentoval jeden ze starších mužů vysedávající na lavičce u Jordánu.

Na místě je měl objevit člověk, který je zaměstnal. „Měli jít do práce a nepřišli, tak je hledal a našel je prý ležet v tom jejich stanu tuhé,“ dodal a napil se z láhve piva.

Pitva určí příčinu smrti

Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner Deníku potvrdil, že dvě osoby bez známek života našli kriminalisté právě nad Jordánem naproti Sokolské plovárně. „Případ vyšetřují krajští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu. Ta nám poví více, zejména určí příčinu jejich úmrtí,“ konstatoval s tím, že v současnosti policisté pracují také s hypotézou, že by se mohlo jednat o vraždu a následnou sebevraždu.

To už v neděli avizovala ČTK policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. „Přijali jsme oznámení od člověka, který je sháněl. Ve stanu je našel bez známek života, pak tam jel krajský výjezd. Závěry budou až po nařízené soudní pitvě. Je tam pravděpodobnost, že může jít o násilný trestný čin a následnou sebevraždu,“ informovala.

Budou potřebovat péči

Podle terénní pracovnice Charity Tábor Kláry Čejkové tato nešťastná událost může mít na ostatní klienty Street programu Auritus neblahé dopady. „Nesmíme podávat konkrétní informace o klientech ani místech jejich pobytu. Mohu jen potvrdit, že ve vámi zmiňované lokalitě poskytujeme služby. Naše práce je totiž anonymní,“ uvedla.

Zaměstnance charity nyní čeká pravděpodobně náročnější období. „Očekáváme hodně práce. Klienty, kteří je mohli znát, to může emočně ovlivnit a dostat je do krizí. Počítáme s tím, že s nimi bude potřeba nyní hodně hovořit, uklidňovat je a dávat krizové intervence,“ podotkla Čejková.

Další informace k případu policie zveřejní, až bude mít objektivní výsledky soudní pitvy, to by mohlo být s největší pravděpodobností k dispozici do konce týdne.