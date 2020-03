Policisté z táborského obvodního oddělení prošetřují případ mladého muže

Mladý muž (25 let) je podezřelým z krádeže v jednom z obchodních domů na táborském sídliště Nad Lužnicí. "Bez placení přes pokladny pronesl láhev alkoholu, energetický nápoj či různé sladkosti, vše v celkové hodnotě bezmála 250 korun," popsal policejní mluvčí Miroslav Doubek. "Následná lustrace prokázala, že se takovéhoto jednání dopustil již opakovaně a byl za něj v posledních třech letech odsouzen a potrestán. Z důvodu uvedené recidivy není toto jednání posuzováno jako přestupek, ale jako trestný čin. Mladý muž opět půjde před soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let," doplnil.