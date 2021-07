Policie uvedla, že od čtvrtečního večera vyšetřuje podezřelé úmrtí mladé ženy. Podle zjištění Deníku se případ stal ve Lhotě pod Horami, části obce Temelín na Českobudějovicku. Protože okolnosti události byly podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera podezřelé, tak věc prověřují kriminalisté.

"V této souvislosti jsme zadrželi muže, kterého vyslýcháme. Po provedení soudní pitvy rozhodneme o dalším postupu," doplnil Jiří Matzner.

Policie nyní šetří, zda se jednalo jen o nešťastnou událost nebo hrálo roli v úmrtí mladé ženy i cizí zavinění. Ani jedna možnost zatím není vyloučena. Podle zjištění Deníku měl zadržený muž žít společně s mladou ženou.

"Byl to muž, co tady podniká a jeho přítelkyně. Vídala jsem oba, bydleli tady, zdáli se mi v pohodě. Nečekali jsme to, byl to včera hrozný šok. Dozvěděli jsme se to s manželem od sousedky ve čtvrtek kolem půl osmé večer. Sousedka viděla sanitku a říkala, že na místo jede policie," sdělila místní obyvatelka v pátek dopoledne.

Mladý muž, který stál v pátek dopoledne u hospody se k případu odmítal vyjadřovat. "Já jsem podepsal papír o tom, že dokud nebude vyšetřování u konce, tak že žádné informace veřejnosti ani tisku podávat nebudu," řekl číšník ze zdejšího hostince.