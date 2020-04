Neukáznění jedinci stále ohrožují ostatní. Poslední případ řešili policisté z Českých Budějovic společně s hasiči i záchranáři. Jak uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner, všechny tyto složky vyjely v noci z úterý na středu k dopravní nehodě u Hosína. "Havarované vozidlo skončilo na boku a řidič byl zraněn. Hasiči vyprostili řidiče z vozidla, záchranáři na místě provedli základní ošetření a zraněného převezli do nemocnice," popisuje Jiří Matzner.

Policisté při vyšetřování nehody zjistili, že muž řídil motorové vozidlo, ačkoliv je neřidičem a má pozitivní test na návykové látky.

"V nemocnici muž situaci pro všechny ještě zhoršil. Uvedl totiž, že bydlí s přítelkyní, která pracuje v zahraničí a je takzvaná. pendlerka a on sám má zvýšenou teplotu," pokračoval policejní mluvčí.

Řidiči byly odebrány vzorky pro vyšetření možné nákazy Covid-19." Mimo službu a do domácí karantény tak musela hlídka policie, výjezdová skupina hasičů, která řidiče vyprošťovala z vozidla a záchranářský i zdravotnický personál, který s tímto šoférem přišel do kontaktu. Všichni tito pracovníci samozřejmě pak v terénu chybí. Ve středu večer přišla naštěstí jedna dobrá zpráva, test řidiče na onemocnění Covid-19 je negativní. Záchranáři i policisté tak mohli znovu nastoupit do služby," dodal Jiří Matzner.

Muž se bude samozřejmě zpovídat ze svého protiprávního jednání. Policisté budou také zjišťovat, jaký důvod měla jeho noční jízda, stále platí omezení nařízená v nouzovém režimu.