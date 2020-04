Dva ze šesti účastníků sobotního vloupání skončili v nemocnici

V sobotu 25. dubna ve 22.25 hodin zamířily dvě hlídky městské policie do Kollárovy ulice v Táboře na podnět všímavého občana, který nahlásil násilné vniknutí několika osob do budovy bývalé autoškoly. Jeden ze zajištěných podnapilých mladíků sehrál divadlo, hrozil dokonce sebevraždou. Za ním do táborské nemocnice putovala i dívka s nervovým záchvatem.

Objekt bývalé autoškoly v Kollárově ulici v Táboře v sobotu 25. dubna navštívila parta podnapilých mladistvých, zdravotníci převezli jednoho mladíka a dívku k ošetření do nemocnice. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

Jak doplnil mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek, o výjezd strážníci zároveň požádali i policii. "Důkladnou kontrolou napadeného objektu bylo policisty v součinnosti se strážníky zajištěno celkem šest osob ve věku od čtrnácti do osmnácti let," shrnul. AGRESIVNÍ MLADÍK Hlídka strážníků, která dorazila na místo jako první, u objektu zjistila poškozenou skleněnou výplň vstupních dveří. "Před budovou se také nacházel podnapilý mladík, vůči kterému museli strážníci použít z důvodu jeho agresivity donucovacích prostředků," doplnil Pavel Šimek. Zadržený ani poté nespolupracoval, urážel zasahující strážníky a následně dokonce předstíral nevolnost. "Tu vystřídaly výhrůžky sebevraždou a pokusy o sebepoškozování, v nichž mu strážníci museli zabránit," pokračoval v popisu jeho chování. DOPROVODILI HO DO NEMOCNICE Vzhledem k jeho stavu přivolali zdravotnickou záchrannou službu a zdravotníci ho za asistence strážníka převezli k vyšetření do nemocnice. "Při transportu opakovaně plival na strážníka i zdravotníky," dodal Pavel Šimek. V jeho krvi v tu chvíli kolovaly dvě promile alkoholu. Dalších pět osob se v budově ukrylo, ale strážníci je i přesto dohledali. "Z důvodu nervového záchvatu převezli záchranáři k vyšetření i jednu ze tří přítomných dívek," uzavřel mluvčí Městské policie Tábor s tím, že případem se dále zabývají policisté.

Autor: Lenka Pospíšilová