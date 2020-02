Policisté vyjížděli do kina kolem 21. hodiny. Podle popisu našli muže (roč. 1991), který už byl na cestě přes Kamenný most do centra. Měl u sebe zbraň. Jednalo se však o expanzní, neboli plynovou pistoli. Přesto ji policisté zajistili a eskortovali ho na oddělení.

Během následného šetření v kině se ukázalo, že muž pravděpodobně na nikoho nemířil, ani jinak neohrožovat na životě či zdraví. Bude zřejmě čelit přečinu výtržnictví.

Muž byl opilý. "Nadýchal přes 4,2 promile," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že zkouška na drogy byla negativní.

Markéta Tomková z Prachatic byla v píseckém kině na filmu Na nože. Promítal se od osmi v malém sále. "Sedělo nás tam pár. Jeden muž pořád něco vykřikoval, všechny kolem obtěžoval… Někdo ze zadní řady ho okřikl, ať mlčí, protože jsme z filmu nic neměli. My jsme seděli před ním, tak jsme moc nevěděli, co se děje, ale on najednou vytáhl pistoli a začal se jí ohánět. Řekla bych, že byla pravá," uvedla.

"Na nikoho nemířil, to ne, ale bylo to dost nepříjemné. Chlapík vypadal dost opojeně, jako by byl na perníku. Nevíte, co mu přeskočí v hlavě," uvedla Markéta Tomková. Poté se začala rozsvěcovat světla a všichni vybíhali ze sálu. Přijela policie a odvezli si ho," dodala žena.

Vedoucí kina Karel Poláček se k incidentu nechtěl nijak vyjadřovat.