V jedné chatě na Českobudějovicku se v roce 2018 v polovině června odehrála oslava dvou mladých mužů ve věku 18 a 20 let, na kterou přijely i dvě čtrnáctileté dívky chodící do osmé třídy základní školy. Hodně se pilo, všichni se bavili a hráli si s kondomy, které dostali od matky poškozené dívky. „Rodiče je tam neměli vůbec pouštět,“ hodnotil okolnosti soudce Ondřej Círek.

Obžalovaný a poškozená pak šli spát do jedné místnosti. On tvrdil, že se k ní přišel zahřát do postele a došlo k dobrovolnému sexu a ona vypověděla, že usnula a když se ráno vzbudila, našla v posteli krev a nic si nepamatovala. Později pak začala mluvit o znásilnění ve spánku. Po pár týdnech navíc zjistila, že je těhotná a podstoupila potrat.

Žaloba proto případ kvalifikovala jako znásilnění čtrnáctileté dívky, za které L. K hrozilo až dvanáct let vězení. Výpovědi svědků a poškozené ale nakonec znásilnění bezbranné opilé a spící dívky neprokázaly. I znalec v oboru psychologie mluvil jen o tom, že poškozená neví, co se stalo a zřejmě měla okno, kvůli alkoholu. Tak opilá, aby znásilnění nevnímala, zřejmě nebyla. Hned ráno dívka nemluvila o znásilnění ani se svou nejlepší kamarádkou, ani s obžalovaným na messangeru.

Nakonec proto i žaloba změnila kvalifikaci události na pohlavní zneužití a navrhla podmíněný trest. Obhajoba žádala úplné zproštění s tím, že L. K. nevěděl, kolik poškozené bylo. To ale soud odmítl. „Bylo prokázáno, že věk poškozené znal,“ řekl Ondřej Círek. Sama dívka potvrdila, že mu věk řekla, ale obžalovaný se vymlouval. „Já jsem její věk znal, ale pak jsem ho zapomněl,“ tvrdil soudu. Nakonec byl odsouzen k roku a půl ve vězení s odkladem na dva a půl roku. Obhajoba a obžaloba se vzdaly práva na odvolání.