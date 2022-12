Sexuální praktiky měl vyžadovat na dvou dětech, tehdy devítileté jihočeské dívce a o rok mladším chlapci z Francie, během léta 2019 na studijním výletu vedoucím do Maroka. Je ohrožen trestem odnětí svobody od 5 do 12 let.

Po zahájení soudce Jaromír Hájek shrnul, že bylo provedeno dokazování, vyslechnuti zásadní svědci, obžalovaný, znalci, provedeny listinné důkazy i přehrán zvukový a obrazový materiál s výpověďmi nezletilých obětí.

Dokazování ukončeno

Obžalovaný prostřednictvím svého právníka Václava Růžičky navrhoval přehrávání videí z cesty a státní zástupkyně Dagmar Šimáková ještě vyšetření formou pozorováním duševního stavu obžalovaného ve zdravotnickém zařízení.

S dětmi měl provozovat anální i orální sex. Rodiče si mysleli, že je učí jazyky

Další dokazování bylo podle soudu nadbytečné. „Posouzení duševního stavu pozorováním nedává soudu další smysl a nepřinese další zvrat. Přehrávání videí z výletu není také nutné, nejde o věrný důkaz, zaznamenávají pouze krátké situace,“ vysvětlil rozhodnutí senátu soudce Jaromír Hájek.

Dokazování proto uzavřeli a procesní strany přistoupily ke čtení závěrečných řečí. Podle státní zástupkyně Šimáková, byla obžaloba podána důvodně a provedeny byly i veškeré průkazné materiály. „Ne všechny validní důkazy jsme mohli zajistit, protože obžalovaný nespolupracoval se znalci v oboru psychologie a sexuologie, vyšetření sexuoložky Herové také nebylo kompletní,“ konstatovala.

O. Č. odmítl odborná vyšetření a nesouhlasil ani s pozorováním. Obviňoval sexuoložku Želvíru Herovou z nezákonného postupu. „Přes rok se nevěnovala nároku na změnu znalce, porušovala řadu zákonů, měla nejdříve vyšetřovat a pak až číst můj spis, ne obráceně. Byla neobjektivní a ovlivněná. Nechtěl jsem hrát hru o dvanácti měsíčcích, kdybych jim přinesl fialky v lednu, tak by zase chtěli něco jiného,“ komentoval, proč nepodstoupil sexuologická vyšetření.

Pachatele usvědčí vždy oběť

Skutková zjištění jsou podle Šimákové ale nezvratná a umožňují soudu rozhodnout o vině, či nevinně. „Obžalovaný od začátku tvrdí, že je nevinný, je nespravedlivě stíhán a obviňuje policii, státní zastupitelství i soudní senát z nezákonných procesních postupů. Říká i to, že dívka si vše vymyslela, není důvěryhodná a souvisí to s její předčasnou sexuální výchovou. Namítá i to, že jsou porušována jeho ústavní práva,“ podotkla.

Trestní spis je podle ní tak obsáhlý, že se rozhodla uvést jen zásadní fakta. „Usvědčujícím důkazem je svědecká výpověď nezletilé dívky, která uvádí podrobnosti a detailně popisuje sexuální praktiky. Aktivity popisuje podle dětské psycholožky věrohodně, v devíti letech by takové věci nevěděla, kdyby neměla skutečný prožitek,“ zmínila Šimáková.

VIDEO: Ke zneužívání dětí ji měl přimět přítel, dělala to prý z lásky

Bránila se pouze slovně, víc nedokázala. Bála se zavolat matce, příbuzným, protože jí vyhrožoval. „Hrozil nejen tím, že jí odloží na ambasádě, ale i zveřejněním erotických videí, v jednom případě dokonce měla dostat i facku,“ dodala státní zástupkyně.

V podobných případech je podle jejích slov útočník vždy usvědčován obětí. „Obžalovaný měl pindík velký a napnutý, někdy z něj vystříkla vodička. Kupoval jí párek, aby jí připravil na felaci. Málokdy se stane, že existuje očitý svědek. Podle dětské psychiatričky Popelkové je nezletilá věrohodná a její výpověď lze popsat jako autentickou a skutečně prožitou,“ upozornila dále.

Zážitky jsou autentické

Dívka by neznala takové podrobnosti, kdyby je skutečně neprožila. „Popisované zážitky si nemohla vymyslet, dokonce byla prokázána stresová posttraumatická porucha. I rodinní příslušníci uváděli, že se z výletu vrátila zamlklá a nezvykle tichá. Scházel jí přirozený pohyb, veselost a aktivita, na kterou byli zvyklí. Po pár dnech, co obžalovaný odjel, se svěřila matce, později i babičce. Bývala smutná a měla noční můry,“ doplnila fakta.

Skutkový stav je podle ní jednoznačný a svědčí o tom, že k protiprávnímu jednání skutečně došlo a souhlasí i právní kvalifikace. „Jednání obžalovaného bylo úmyslné, pokračující, útoky se odehrávaly shodným způsobem s cílem uspokojit své pohlavní vzrušení na bezbranné oběti. Dopustil se i přečinu z pohledu ochrany proti mravní pokleslosti nezletilých dětí, těžké újmy na zdraví a morální vývoj. Předčasný pohlavní styk velmi poškodil psychiku a může být dopad i na budoucí vztahy s muži v dospívání a dospělosti,“ konstatovala s tím, že navrhuje nepodmíněný úhrnný trest v délce trvání jedné třetiny zákonné sazby.

Požadují odškodnění

Podle zmocněnce nezletilé oběti právníka Martina Cyprise má jeho klientka nárok na nemajetkovou újmu ve výši 500 tisíc korun. „Vznikly jí duševní útrapy spojené s újmou na zdraví, byly porušeny její práva na ochranu života, zdraví, těla, soukromí, důstojnosti, svobodné rozhodování o sexuálním životě. Do budoucnosti si ponese následky, může čelit depresi, sexuálním poruchám, zátěž z toho, čemu byla vystavena jí bude znesnadňovat života,“ míní.

Chybí hmatatelné důkazy

Právník obžalovaného muže Václav Růžička je naopak přesvědčen, že řízením před soudem nebyly objasněny zásadní skutečnosti. „Výpovědi obou děti jsou ve značném rozporu. Chlapec tvrdí, že nebyl svědkem žádného sexuálního chování. Dívka naopak, že vše i natáčel,“ upozornil.

Poškozená dívka z Českokrumlovska prý nevykazovala žádná odpovídající zranění. „Byla vyšetřena lékařem, ten nenašel žádné stopy po znásilnění do análního otvoru, neměla modřiny, oděrky, ani žádná zarudlá místa,“ popsal Růžička.

Policie dle advokáta Růžička nenašla žádné erotické materiály. „Policisté prohledali telefon, kameru i vozidlo a nenašli žádný kompromitující materiál, ani na žádném jiném paměťovém médiu nic nebylo. Výpovědi dívky budí dojem, že nejde o skutečný popis skutků, usvědčující výpověď je zcela osamocená. Poškozená je i podle nevlastního otce extrovertní, hlučná, nerespektuje pravidla, a považuje jí za rozdvojenou osobnost,“ vysvětlil.

Žena z Budějovicka měla zneužívat své dvě děti, hrozí jí až 12 let ve vězení

Francouzský chlapec její slova nepodpořil. „Naopak vypraví, že obžalovaný na něj nesahal, nemazlil se s ním, nesahal mu na zadek a ani mu tam nestrkal penis. Má ho rád a klidně by s ním jel na výlet znovu,“ uvedl právník Růžička důvody, proč si myslím, že je jeho klient nevinný a navrhuje zproštění trestu v celém rozsahu.

Pokoušela se o sexuální kontakt sama

Posléze na řadu přišel sám obžalovaný, který se rozhodl mluvit široce, zabíhat do detailů, komentovat i desítky videí, z cesty. Popisoval své učební metody angličtiny i to, že je chtěl sepsat v knihu. Přiblížil třeba i to, že dívka neznala hranice, navštěvovala ho třeba i na pánských záchodech, když vykonával velkou potřebu. „Stalo se mi třeba i to, že ke mně připlavala ve vodě a pokoušela se o orální sex. Nebo mi stáhla růžové plavky do tří čtvrtin zadku, když jsem dával mléko na střechu auta. Některé aspekty pravdy pak integrovala do svého příběhu. Pravda je, že se střílím do vlastní nohy, ale tehdy jsem jí odstrkoval,“ vysvětlil O. Č.

Upozornil také, že se chovala necitlivě k dětem i zvířatům. Chovala se vyzývavě a lezla do výšek. Týrat měla i svou kočku. Snažil se jí prý naučit dodržovat alespoň některá základní pravidla, neměla se dotýkat lidí v oblastí spodního prádla a vyžadovat sexuální chování, či krotil její agresi a nadávání. „Nedá se dokázat moje nevina, když k ničemu nedošlo. Nic neskrývám, chtěl jsem prezentovat i videa, kde mi chlapec spí na stehně. Dívka integrovala do svého vyprávění pravdivé věci, a to z ní dělá profesionální lhářku,“ opakoval.

Soud pokračuje ještě v pátek, další termíny jsou vypsané v lednu. To už by měl padnout rozsudek.