Podvodníci dál na jihu Čech bílí lidem účty. Oběti jim samy posílají přístupy

Táborští kriminalisté případ šetří jako přečiny podvod a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a znovu varují občany, aby byli před obezřetní.

A jak nenaletět? Policie má tyto rady:

•Poznejte svého nepřítele. Seznamujte se s aktuálními hrozbami a trendy v online podvodech.

•Nikdy se nenechte od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.

•Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát neočekávaný, tak je podezřelý.

•Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo přeposíláte peníze.

•Když si nejste absolutně jisti, tak vždy raději vše ověřte jinou cestou.

•Pamatujte si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv tel. číslo, či e-mailovou adresu.

•Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete.

•Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje z vaší platební karty.

•Nesdělujte své osobní údaje.

•Nezasílejte ofocené osobní doklady.

•Nesdělujte tištěné informace z platební karty.

•Nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači.

•Nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy.

•Cizí osobě nikdy neautorizujte platbu.

•V počítači mějte nainstalovaný stále aktualizovaný antivirový program.

•V internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.



Vyzkoušejte si www.kybertest.cz a zjistěte, kde máte mezery.