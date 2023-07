Veselím nad Lužnicí hýbe incident před místní diskotékou. Událost se odehrála minulý víkend. Opilý cizinec po slovní roztržce napadl dva místní muže mačetou. Oba následně převezla záchranná služba do českobudějovické nemocnice. Útočník skončil ve vazbě a policisté ho vyšetřují hned pro několik trestných činů.

Incident se odehrál před restaurací Beseda na náměstí T. G. Masaryka. Cizinec spolu s muži měli být návštěvníky diskotéky v prvním patře. | Foto: Deník/Jana Urbanová

K incidentu došlo v sobotu 15. července kolem čtvrté hodiny ranní před restaurací Beseda na náměstí T. G. Masaryka. „Události předcházela slovní rozepře mezi lidmi pod vlivem alkoholu, kdy jeden z mužů, který přicestoval do Česka za prací z Rumunska, napadl dva další muže mačetou, přičemž došlo k jejich zranění. Pachatel následně sedl do auta, po chvíli havaroval a policisté jej následně zadrželi,“ popsala událost jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Případ řeší táborská kriminálka.

„Policisté muže obvinili z trestných činů pokus o těžké ublížení na zdraví, pokus o lehké ublížení na zdraví, výtržnictví a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila policejní mluvčí s tím, že se stále čeká na některé posudky a právní kvalifikace incidentu se tak může ještě změnit. Zranění napadených mužů by podle informací Deníku neměla být vážná. Jeden z nich měl utrpět sečnou ránu na ruce a druhý v oblasti břicha.

Město k víkendovému incidentu vydalo prohlášení, kde uvádí legendy obyvatel na pravou míru. Ve městě událost zvedla vlnu antipatií vůči agenturním pracovníkům z ciziny. Podle starosty Veselí nad Lužnicí Víta Rady šlo o ojedinělý incident a obyvatelé města tak nemusí mít strach. „Policie nám to takto sdělila a osobně nemám pocit, že by situace u nás byla jiná než v ostatních lokalitách nebo městech, kde jsou firmy, zaměstnávající agenturní zaměstnance nebo cizince. V tomto směru určitě nejsme výjimkou, že by se u nás něco dělo a jinde ne,“ řekl starosta.

Někteří místní ale mají s cizinci negativní zkušenost. „Večer, když venčím psa, tak se přiznám, že mám strach. Často tady potkávám Rumuny i Ukrajince, kteří pracují v místních fabrikách. Bývají opilí a perou se mezi sebou. Někdy před jedním nebo dvěma roky tu dokonce opilí cizinci vyhodili jednoho z krajanů z okna společného bytu. Ten muž byl těžce zraněný a přiletěl pro něj vrtulník,“ vzpomněla jedna z obyvatelek města, paní Jana. Ne všichni cizinci jsou ale podle ní špatní. „Bydlí tu i mladé rodiny cizinců s dětmi, s těmi se už známe a zdravíme, tam není problém,“ poznamenala.

Město vzhledem k všeobecné náladě plánuje ve spolupráci s Policií České republiky a městskou policií konkrétní kroky, které by měly podobné incidenty omezit. „Jde o zvýšený dohled v určité časy, kdy se tyto záležitosti stávají a poté samozřejmě zvýšení dohledu nad požíváním alkoholu na určitých místech na veřejnosti, kde platí zákaz, aby se tak nedělo,“ upřesnil starosta Vít Rada s tím, že se zástupci obou policií se sejde začátkem příštího týdne. Zmíněná opatření by pak měla začít platit ještě v průběhu prázdnin.