Policisté z mladovožického oddělení pátrají po pachateli, který chtěl krást ve Smilových Horách.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

V blíže neurčené době během uplynulého víkendu se do prodejny potravin v obci Smilovy Hory pokusil vlámat neznámý pachatel. "Násilným vstupem se dostal do technických prostor, do vlastní prodejny se mu však proniknout nepodařilo," uvedl policejní mluvčí Miroslav Doubek a dodal, že přestože neznámý pachatel nic neodcizil, způsobil na zařízení prodejny hmotnou škodu ve výši nejméně pět set korun.