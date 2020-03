Mezi úterním odpolednem a čtvrtečním dopolednem se prozatím neznámý zloděj pokusil vloupat do budovy restaurace v táborské Bechyňské ulici. "Do vnitřních prostor se ale nedostal. Poškozením zařízení objektu však způsobil hmotnou škodu ve výši odhadem 1,3 tisíce korun," popsal mluvčí policie Miroslav Doubek.

Po zloději pátrají policisté táborského obvodního oddělení. "Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění tohoto skutku přispět jakoukoliv důvodnou informací, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob u uvedené restaurace, aby své poznatky předal táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme," sdělil mluvčí a doplnil, že krádež ve stádiu pokusu je stejně trestná jako dokonaný trestný čin. V případě dopadení zloděje čeká soud a trest s možností odnětí svobody na dobu až dvou let.