„Případ šetří policisté táborského obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění skutku, sdělte, prosím, policistům na jejich služebně v Divadelní ulici či na telefonní lince 974 238 700,“ apeluje na případné svědky mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Policisté pátrají po pachateli, který v době od 18. do 26. září 2021 poškodil osobní automobil tovární značky Mercedes Benz, zaparkovaný na Školním náměstí v Táboře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.