Zloděje zřejmě podle vyjádření policejního mluvčího Miroslava Doubka přilákala nad palubní deskou zanechaná navigace značky Tom Tom. "Po rozbití okna vozu se jí lehce zmocnil. Při dalším prohledání interiéru nepohrdl ani napájecím kabelem navigace, dále pak napájecími kabely k telefonu a tiskárně, dioptrickými a slunečními brýlemi a v neposlední řadě ani osobními doklady řidiče," doplnil.

Poškozením vozu a odcizením uvedených věcí způsobil majiteli souhrnnou škodu ve výši asi osm tisíc korun.

"Nejedná se o ojedinělý případ. Opětovně tímto připomínáme, že zanechávat ve vozidle cokoliv cenného, co by navíc mohlo viditelně padnout do oka zlodějům, se nevyplácí," dodal Miroslav Doubek.

Případ šetří policisté sezimovoústeckého obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by mohly přispět k objasnění uvedeného skutku, a to jak u místa činu, tak k případné podezřelé nabídce prodeje odcizených věcí, sdělte prosím policistům na jejich služebně či telefonní lince 974 238 730.