Loni 26. prosince v domě ve Vodňanech přinutil k sexu poškozenou Kristýnu S. Před soudcem Tomášem Ulrichem ale odmítl výpověď s tím, že trvá na tom, co řekl při vyšetřování. Soudce tedy jeho výpověď z výslechu 26. března 2021 přečetl. „Šla (poškozená – poz. autora) se mnou dobrovolně a sama mi dovolila, abychom se milovali. Nebránila se a když došlo z mé strany k vyvrcholení, udělal jsem se do trenek, ne do ní. Žil jsem před tím s její matkou a Kristýna se mi líbila. Ale peníze jsem jí nenabízel,“ stálo ve výpovědi.

Poškozená Kristýna S. před soudem vypověděla, že jí obžalovaný za sex nabízel peníze, což odmítla. „Toho 26. prosince mne vzal za ruku a odvedl do pokoje. Šla jsem sama, protože jsem se ho bála. Když žil s mojí matkou, nechoval se k ní hezky. Křičela jsem, ať mne pustí. Sedla jsem si na matrace a on si sedl vedle mne. Svlékl mě a chtěl mít se mnou sex. Vyhrožoval mi, že mi jinak udělá zle,“ vypovídala poškozená. K výronu semene do její pochvy prý ale nedošlo. „Někdo šel po schodech,“ uvedla důvod poškozená.

Ke druhému případu došlo letos 27. února. Poškozená vypověděla, že obžalovaný Václav Ch. za ní přišel do pokoje. „Že prý potřebuje sex. Já mu řekla, ať si najde někoho jiného, kdo mu to udělá. Strčil do mne, já spadla a on na mne. Sahal mi pak na přirození a prsty mi zasouval do pochvy. Křičela jsem, ať toho nechá, bránila jsem se a pak jsem utekla.“

Matka nic nevěděla

Po poškozené vypovídala její matka Petra S. „Obžalovaného znám třicet let, byli jsme kamarádi. V letech 2016 až 2019 jsme byli dokonce manželé. Nechápu, proč tohle udělal,“ řekla. Dále uvedla, že o únorové události ji telefonicky informoval majitel domu. "O prvním jsem vůbec nevěděla. Kristýna mi nic neřekla. Jen už tam nechtěla chodit," dodala. Také uvedla, že v současné době soud řeší u její dcery zbavení svéprávnosti.

Další dvě obyvatelky domu vypovídaly o tom, co se při druhém pokusu odehrálo. Obě shodně popsaly, že slyšely křik z pokoje, viděly obviněného jak si zapíná kalhoty a zavazuje boty. „Na Kristýně bylo vidět, že je velmi rozrušená. Celá se třásla a byla uplakaná,“ řekla svědkyně Kateřina L.

Soud nemá pochyb

Státní zástupkyně Miroslava Prokešová byla přesvědčena, že obžalovaný byl vinen v obou případech. „Poškozená se ve svých výpovědích nijak neodklonila. Také její výpověď a výpovědi svědkyň navazují a dokazují, že se vše skutečně stalo tak, jak popsala. Naopak obžalovaný možnosti výpovědi nevyužil. Protože ale řádně pracuje, nejsou na něj stížnosti a není trestán, navrhuji trest dva a půl roku za mřížemi s odkladem na tři roky,“ řekla.

Obhájce Jiří Šmrha ml. žádal zproštění viny v obou bodech. „Obžalovaný přiznal, že 26. prosince 2020 došlo k dobrovolnému sexu mezi ním a poškozenou a vysvětlil i událost z letošního února,“ uvedl ve své závěrečné řeči. V průběhu líčení také požadoval znalecký posudek o svéprávnosti poškozené. Ten soud odmítl s tím, že není pro další vývoj líčení důležitý.

Soudce Tomáš Uldrich si vzal na rozmyšlení téměř 45 minut. „Soud nemá pochyby o výpovědi poškozené, navíc ji podpořily i výpovědi svědků. Na první pohled je také jasné, že poškozená nemá dostatek intelektu na osnování složitého plánu, jak svalit vinu na obžalovaného. Popsala zbabělé chování obžalovaného, který si jen plnil své sexuální choutky. Přitom po něm nic nechce," uvedl Tomáš Uldrich.

Obžalovaný Václav Ch. se vzdal práva na odvolání za sebe i svého obhájce. „Už na to nemám nervy,“ vysvětlil obžalovaný své rozhodnutí po opuštění soudní síně. Protože se práva na odvolání vzdala i obžaloba, je rozsudek pravomocný.