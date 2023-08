K projednává byl tentokrát předvolán znalec psychiatr Max Kašparů, který měl prezentovat svůj posudek na dva zneužívané chlapce. Předtím si však na svou písemnou žádost přál během hlavního líčení vystoupit jeden z devíti poškozených.

Obžalovaný vysokoškolsky vzdělaný muž měl opakovaně a po řadu let zneužívat nezletilé hochy z Táborska. Poškození požadují také náhradu nemajetkové újmy, většina ve výši 100 tisíc korun. O případu, který minulý rok otřásl táborskou veřejností, rozhoduje soudní senát v čele s předsedou Robertem Pekárkem. Obžalobu má na starosti státní zástupkyně Libuše Pospíšilová. Oběti zastupují advokáti Martin Cypris z Českých Budějovic a Petra Carvová z Kladna. K erotickým kontaktům s mladíky mělo docházek v prostorách počítavé učebny, během zájmových kroužků, kurzech lyžování a snowboardingu, v bytě obžalovaného, různých chatách a ubytovacích zařízení v Orlických horách, Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších, Českých ráji a na dalších místech v období od roku 2002 do roku 2020. Chlapce měl nutit k orálnímu sexu, nechat je sledovat porno, nabízet jim alkohol, tabák a omamné a psychotropní látky, fotit je nahé, osahávat a stimulovat jim penisy. Zneužíval tak své postavení vedoucího a instruktora.

Výlety na hory v letech 2011 až 2014 a další kontakty pro něj byly peklem. Obžalovaný naopak tvrdil, že šlo o VIP přátelství s tajemstvím - více než 700 styků, vzájemné uspokojování, a následná posttraumatická porucha. Sympatický asi dvacetiletý chlapec delších brunet vlasů sebral veškerou odvahu a rozhodl se veřejně sdělit své pocity. „Odpuste mi zdržení, jsem rád, že mám příležitost mluvit. Vzpomněl jsem si na různé detaily, za poslední měsíc jsem moc nespal a přemýšlel, co říct,“ začal pozvolna.

Obtěžování chlapců muž z Tábora přiznává, dělal to doma, ve škole i na výletech

Prý to pro něj bylo těžké, a rád by tak uzavřel kapitolu nevydařeného dětství. „Dětství má být období bezstarostnosti, radosti a růstu, ale to moje bylo poznamenáno panem B., to bych nepřál žádnému dítěti,“ opakoval.

Nedá se prý vyjádřit slovy jaké jizvy na jeho duši způsobil. „Tyto jizvy smazat? Dlouho jsem to nikomu neřekl, bál jsem se ostudy a hanby. Dnes mi přijde důležité před vámi mluvit, kvůli budoucnosti,“ hovořil k soudnímu senátu.

Zkušený pedofil a manipulátor?

Výpověď obžalovaného označil za urážku. „Byl to sebelítostný proslov, chce si jen zlehčit trest. Je nebezpečný pro společnost, obzvlášť pro mladé chlapce, které má tak rád. Inteligentní pán s titulem, nadaný, dává si pozor, co se kolem něj děje. Vždy měl autoritu, instruktor během Prima hor, ale je to zkušený pedofil a manipulátor, který s dětmi navazuje vztah založený na důvěře a tajemství. Jako dospělý na to teď vzpomínám, musel jsem ho poslouchat, co a jak dělat. Byl jsem jeho dětský otrok a sexuální hračka,“ tvrdí.

Společné koupání i tajné návštěvy doma

Děti podle něj zneužíval s úplným vědomím. „V Rokytnici ho Š. nazval pedofilem, to se mu nelíbilo. Ale společné koupání s námi dvěma ve vaně mu ale nevadilo,“ dodával emotivně mladík.

Do jeho bytu museli chodit tajně. „Domů jsme k němu do bytu museli chodit po jednom, aby si nevšimli sousedé, nesměli jsme ani dupat, aby to nebylo podezřelé. Moc dobře věděl, že je pedofil, proč vyhledal pomoc až po letech? Pokouší se totiž snížit svůj trest, to co minule předvedl, nebyla výpověď, ale proslov,“ opakoval.

Sexuální obtěžování. Pedagog ze základky měl zneužívat děti i za pomoci drog

Posttraumatická porucha s ním prý žije. „Chci to přeprat, musím o tom mluvit. Snažil jsem se to vytěsnit a nešlo to. Vrátilo se mi to v 16 letech, když jsem začal mít sexuální styky. Během čtyř let jsem byl často v posteli s mužem (pozn. red. obžalovaným), už jsem si myslel, že jsem na muže. Ale skutečně mám rád ženy,“ dodával.

Má sexuální a emoční problémy i noční můry. „Často během toho začnu brečet, když se mě někdo dotýká. Bojím se, že mě někdo zneužije. Vzpomenu si na něj, nemůžu mít kvůli tomu styk,“ popisoval.

Připomínají mu to gesta i auto

To všechno si prý uvědomil během terapie. Vadí mu značka vozu KIA Sorento, když toto auto vidí, vše se mu vybaví, stejně tak má problém s luskáním, které obžalovaný často používal. „Nemám emoce, nemůžu to vysvětlit a nechce se mi o tom mluvit. Mám flashbacky, prožívám to znovu, nemohu spát a když usnu mám noční můry,“ zmínil.

Má strach i o budoucnost. „To je poslední věc, co jsem chtěl říct, až budu mít děti, bude to hodně složité. Budu pořád přemýšlet, kde a s kým jsou, aby tam nebyli pedofilové, nemanipulovali s nimi jako s hračkami, sexuálními otroky…., nechci, aby byly rukojmí jako já,“ podotkl.

Bolest není vidět

Poprosil soud a přítomné o pochopení, tentokrát v řadách veřejnosti seděli i jeho přátelé a rodinní příslušníci, aby ho podpořili včetně dalšího poškozeného s přítelkyní, kteří si celou dobu tiskli ruce. Obžalovaný mlčel, nechtěl nic komentovat, ani se na nic ptát, pouze nervózně mrkal.

„Chci, aby takoví lidé nesli vinu, posttrauma nemusí být vidět navenek, to neznamená, že ho nemám. Nikdo neví, jak se cítím. Bolest není viditelná, ale skutečná a je hluboko. Žádám o spravedlivé odsouzení,“ uzavřel.

Oba mladící trpí posttraumatem

Psychiatr a znalec Max Kašparů si stál za svým posudkem a potvrdil, že se jeho zjištění shodují i se sexuoložkou a psycholožkou z Francie, která posuzovala poškozeného. „Můj a její závěr je podobný jako přes kopírák, trvají omezení v běžném životě, v heterosexuálním soužití. Před osmi lety to byl ještě chlapec, v čím mladším věku dojde k traumatizaci, tím hlubší to má následky,“ konstatoval.

Podle Kašparů mladík skutečně trpí posttraumatickým syndromem. „Vyhýbá se intimnostem, stále se vrací ve vzpomínkách, pacient se cítí fyzicky i psychicky nepříjemně, když si něco vybaví. Nemá pouze problémy soustředění a záchvaty vzteku, což jsou další příznaky,“ vyjmenoval psychiatr.

Táborská policie hledá nezletilé oběti sexuálního obtěžování. Pachatele už stíhá

Soudce Pekárek se ptal i na druhý případ posttraumatické poruchy. Tento mladík má dnes sklony k závislostem na alkoholu a psychotropních látkách. Dokonce se léčil v psychiatrické léčebně Červený dvůr na Českokrumlovsku. „Při jeho posudku jsem vycházel z různých pramenů, policejních výslechů, záznamů z psychiatrické léčebny i osobního pohovoru. I on byl traumatizován, projevují se u něj také psychosexuálnětraumatizující následky, ale snaží se to vytěsnit,“ míní.

Prý ho to trápí, ale setkání s obžalovaným by mu asi nevadilo. Nemá kvůli zkušenosti s ním prý rád orální sex, dostává se mu občas i do snů. Trpí na zvláštní sny, vrací se mu to třeba i tak, že vidí, ženy s penisem.

Krom sklonů k závislostem má tento mladík také disociální rysy. „Jde o člověka, který nerespektuje společenské normy, chová se zvláštně a výstředně. Nejde o duševní chorobu, užívání drog a alkoholu neuvádí jako lék na posttrauma,“ popsal Max Kašparů.

Soud bude pokračovat ještě v září, předvolán je tentokrát znalec sexuolog, pak by mělo následovat čtení závěrečných řečí. Rozsudek pak bude vyhlášen samostatně, jak avizoval předseda senátu v pátek 15. září.