Případ připomněla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová: "Tehdy ještě neznámý pachatel zavolal na linku 158 a oznámil policistům, že je v jednom obchodním domě v Českých Budějovicích bomba. Na základě tohoto telefonátu došlo k záchranné práci integrovaného záchranného systému spočívající v nasazení sil a prostředků Policie České republiky v počtu nejméně 22 příslušníků, strážníků Městské policie České Budějovice, a dalších složek IZS. Nejméně 600 zákazníků a 300 zaměstnanců obchodního centra muselo být evakuováno mimo objekt. Následnou prohlídkou nebyl žádný nástražný výbušný systém nalezen."

Kriminalisté ve spolupráci s policisty začali po volajícím intenzivně pátrat. Prakticky pár hodin po oznámení bomby odhalili pachatele.

Jednalo se o muže (26 let) z Českobudějovicka. "Ten použil mobilní telefon, zavolal na linku 158 anonymní oznámení a poté telefon zahodil. Kriminalisté na základě této informace prohledávali okolí nákupního centra a telefon nakonec nalezli na střeše jednoho nedaleko stojícího obchodu. Po zadržení umístili tohoto pachatele, ještě s jednou ženou (29 let) z Karvinska, do policejní cely. Vyšlo totiž najevo, že muž má kromě šíření poplašné zprávy, za kterou mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na osm let, na svědomí i další trestnou činnost. Spolu se zadrženou ženu spáchali minimálně dalších 15 skutků," informovala Štěpánka Schwarzová.

Dvojice se od července tohoto roku dopouštěla převážně majetkové trestné činnosti na území města České Budějovice.

"Kradli opakovaně v několika obchodech, zaměřovali se především na drogistické zboží. Nepohrdli však ani potravinami. Ukradli také např. značkové boty, elektroniku, vykradli část zařízení jednoho hotelového pokoje. Vloupali se i do jedné restaurace, kde ukradli peníze a další věci. Celková škoda, kterou poškozeným způsobili, dosáhla výše bezmála 130 tisíc korun. Část těchto skutků spáchali v době nouzového stavu, hrozí jim tak vyšší tresty. Žena byla navíc v uplynulých letech za obdobnou trestnou činnost odsouzena a do února 2021 je ve zkušební době. Kriminalisté dvojici obvinili z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Kriminalisté zároveň podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Na případu budou i nadále pracovat," doplnila mluvčí.