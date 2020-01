"Posilněn alkoholem však jízdu nezvládl, naboural do zaparkovaného vozidla tovární značky Škoda Superb a následně skončil v oplocení přilehlého objektu. Přestože z místa utekl, policisté jej vypátrali," popsal tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Následným šetřením a odborným vyšetřením mu prokázali hodnotu alkoholu v organismu ve výši 1,64 promile. "Rovněž tak zjistili, že není držitelem řidičského oprávnění," upozornil. Svým jednáním způsobil dalším osobám škodu ve výši 55 tisíc korun.

"Mladík se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník za takovéto jednání stanoví trest odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitý trest nebo trest zákazu činnosti," dodal Miroslav Doubek.

O konkrétní podobě a výši trestu bude rozhodovat soud.