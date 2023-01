Bezdomovec Petr Bakalář (34) prohlásil už v listopadu svou vinu. Během posledních slov zmínil, že svého brutálního činu lituje. "Lituji, co jsem spáchal, mám okna. Moc si z toho nepamatuji. Všichni utekli, dával jsem i první pomoc, když jsem se vzpamatoval," upozornil.

Státní zástupce Petr Šiška v závěrečné řeči zmínil, že uznal nejen vinu, ale i právní kvalifikaci skutku. "Spáchal více činů, jeho jednání předcházela i dřívější odsouzení. Polehčující okolností je doznaní, přitěžující opakované odsouzení, čin spáchal surovým a trýznivým způsobem. Navrhuji přísnější trest mírně kolem třetí třetiny sazby ve věznici s ostrahou," konstatoval.

Jeho obhájce David Doskočil uznal, že vina jeho klienta je nesporným faktem, který uznal i byla prokázána. „Jeho náprava i podle znalců by byla velmi problematická, téměř nemožná. Ideální variantou by podle nás byl nepodmíněný úhrnný trest na úrovní první třetiny zákonné sazby a ústavní léčení. Soud by měl vzít potaz i na vliv jeho smíšené poruchy osobnosti,“ podotkl ve své závěrečné řeči.

Porucha osobnosti i závislost

Z posudku znalců v oboru psychiatrie a psychologie Jana Tučka a Václava Šnorka skutečně vyplynulo, že čtyřiatřicetiletý muž s trvalým bydlištěm v Nových Hradech na Budějovicku trpí smíšenou poruchou osobnosti. Krom toho byl častým uživatelem omamných a psychotropních látce se závislostí na alkoholu.

„Během spáchání skutku byl intoxikován, zjistili jsme, že měl 1,5 až 2,3 promile alkoholu v krvi. Užití omamných a psychotropních látek u něj způsobuje pouze snížení ovlivnění ovládacích schopností,“ uvedl psychiatr Jan Tuček s tím, že jeho pobyt na svobodě považuje za nebezpečný pro společnost. „Svého agresivního jednání se dopouštěl opakovaně pod vlivem, proto navrhuji také uložení zabezpečovací retence,“ dodal znalec.

Vražda v Budějovicích. Do ženy kopal a tloukl pěstmi, zraněním podlehla

Klinický psycholog Václav Šnorek doplnil svého kolegu z hlediska psychologického vyšetření pachatele. „Jeho osobnost překračuje hranice širší normy. Je emočně nestabilní a trpí disociálními rysy, současně je také egocentricky založený na své potřeby a zájmy. Jeho seberegulace je omezená, vyznačuje se zkratkovitým jednáním, jeho mezilidské vztahy jsou disfunkčního charakteru a postrádá empatii,“ shrnul svá zjištění.

Dále se odborníci shodli, že Bakalář nepřímá odpovědnost za své skutky, řídí se agresivními vzorci jednání a jeho zhoršení kognitivních funkcí zapříčinilo užívání alkoholu a drog. „Motivací skutku (vraždy pozn. red.) byla podle našich poznatků interakce smíšené poruchy osobnosti a intoxikace alkoholem a drogami. Selhala u něj racionální kontrola jednání a podepsala se na tom i snížená schopnost seberegulace,“ konstatovali.

Náprava není možná

Často prý podléhal emocím, rozvíjel se u něj potom vztek, který nemohl kontrolovat. Byl to projev jeho nesouhlasu, který takto ventiloval. „Navíc neprožívá pocity viny, po jeho propuštění by tak mohlo docházet k opakovanému jednání,“ doplnil Tuček ještě.

Předseda senátu Jaromír Hájek se zajímal, zda i po mnohaletém trestu a abstinenci hrozí recidiva. „To nic nezmění, úspěchy v jeho léčbě jsou nulové. V minulosti byl v ústavní léčbě a bezprostředně poté se znovu opil, do ambulantní poradny nedocházel. Postrádá vlastní motivaci, nemá potřebu měnit styl svého života. Dostal opakovaně šanci, nenacházím žádné pozitivní aspekty,“ reagoval psycholog Václav Šnorek. Uvedl také, že po propuštění by se měl být umístěn do chráněného prostředí bez alkoholu a drog, protože existuje velmi vysoké riziko dopouštění se další trestné činnosti.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

„Za střízliva mám kontakty s lidmi v pohodě, nemám chuť ani na pervitin, po propuštění chci začít nový život,“ tvrdil už dříve Petr Bakalář.