Budějovický krajský soud zahájil v úterý 2. května ráno hlavní líčení ve věci Davida R. (51 let). Toho státní zastupitelství viní z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Měl se ho dopustit na o pět let starší ženě z Budějovic loni v červnu. Ta zemřela po šestidenní hospitalizaci v krajské nemocnici. V případě prokázání skutku je ohrožen trestem odnětí svobody od osmi do 16 let.

Jak uvedl státní zástupce Marcel Faktor, k fyzickému útoku mělo dojít v noci z úterý 28. na středu 29. června 2022 v malém bytě v Českých Budějovicích. „Poškozenou fyzicky napadl v době od třiadvacáté hodiny večerní do rána druhého dne, opakovaně ji udeřil pěstí do obličeje a nakopl několikrát do oblasti břicha. Způsobil jí tak vážnou poruchu zdraví, která si vyžádala hospitalizaci na jednotce intenzivní péče,“ popisoval. Žena následkem napadení vzniklým těžkým zraněním podlehla v českobudějovické nemocnici v pondělí 4. července.

Kromě spravedlivého trestu žádá také zmocněnec poškozených, dvou zletilých dětí zesnulé, Jan Nosek, náhradu nemajetkové újmy každému z nich ve výši 285 tisíc korun včetně úroku z prodlení.

Seznámili se přes internet

Nezaměstnaný vyučený instalatér, kterému byl nyní přiznán nárok na invaliditu prvního stupně, se s ženou seznámil asi rok před incidentem na online seznamce. Během své obsáhlé výpovědi popisoval jejich „přátelské“ soužití a problémy s alkoholem. „Docházím na konzultace ohledně problémů s pitím, zcela abstinuji. Jsem nekonfliktní, nevyhledávám spory ani hádky,“ dušoval se před soudním senátem.

Přes inzerát prý nehledal vztah, ale kamarádku. „Ona to špatně pochopila, zamilovala se a upnula se na mě. Chtěla být se mnou a chodila ke mně přespávat, vymlouvala se na to, že jí vadí dceřin přítel,“ dodával.

Zdravotní sestra pracující v domově seniorů na dvanáctihodinové směny prý měla daleko větší problém s alkoholem než on. „Nabourala pod vlivem a přišla o řidičák, měla problém i v práci, hrozil jí vyhazov. Prý pila jedenáct let, přišla o kamarádky, dceru i syna, co s ní nekomunikovali. Pila denně, víno, pivo, vodku, ve velké míře,“ uváděl dále obžalovaný.

Démon alkohol

Alkohol z ní podle jeho slov dělal nesnesitelného člověka. „Byla zlá, vulgární. Její chování bylo hrozné, říkala hnusné věci. Když nepila, jezdili jsme na výlety, pomáhala mi vyprat, vařila, starala se o mě. Zkoušela se léčit ambulantně, pak skončila na léčení v Červeném dvoře. Chtěl jsem jí pomoct, být jí oporou, navštěvoval jsem jí tam, ale nevydržela do konce. Její dcera našla flašky v koši, hned jak se vrátila,“ tvrdil.

Po návratu se vše vrátilo do starých kolejí, koupila mu psa, aby ho mohla vídat. „Našla si tak další záminku, zase pila, lustrovala mi telefon, psala z něj vulgární zprávy, mizeli mi přátelé,“ dodával. Osudného dne ráno uvařila, on se naobědval a ona vyrazila na nákup. „Byl jsem doma se psem, po 14. hodině se vrátila absolutně opilá. Opírala se o zeď, nemohla stát na nohou, vypila prý láhev vodky,“ vypovídal dále.

Opustil ring

To ho prý naštvalo, řekl jí, že to přesahuje všechny meze, aby se za bílého dne potácela po ulici. „Nechtěl jsem s tím nic mít společného a rozhodl se informovat děti. Prohledal jsem v bytě všechno, skříně, poličky, prádelní koš, půdu, kuchyňskou linku i pračku, jestli nemá někde schovaný alkohol,“ přidával s tím, že když nic nenašel, raději odešel na zahradu i se svačinou a pivem.

S jejím synem se prý bavil o motorkách, napsal mu, že je zase opilá a už situaci nezvládá. Po 18. hodině se vrátil do bytu doufaje, že se z opojení vyspala. „Kolem 21. hodiny se vzbudila pořád opilá. Dal jsem vědět i dceři, že chci veškeré vztahy ukončit. Oznámil jsem to i jí, byla hodně naštvaná. Řekl jsem: Sbal si věci a odejdi. Odešla, ale tašky si neodnesla, nechala tu i věci na druhý den do práce. Natáhl jsem se a usnul u televize,“ podotkl obžalovaný.

Napadla ho ve spánku?

Žena se pak měla vrátit a vzbudit ho údery do hlavy. „Bylo jich hodně, v polospánku jsem nevěděl, co se děje, nadávala mi. Ohnal jsem se po ní, ale nechtěně, nebyl v tom úmysl. Tekla jí ze rtu krev, a tak jsem ji začal ošetřovat ubrousky,“ říkal svou verzi. Chtěla se údajně udobřit jako mnohokrát. "Má mě moc ráda, tvrdila. Takhle to bylo vždycky,“ poznamenal.

Pak prý odešla kolem 23. hodiny, on chtěl klid. „Měl jsem už problémů dost, neměl jsem to zapotřebí. Šel jsem si otevřít pivo,“ tvrdil prý vyléčený alkoholik a vypil jich odhadem osm až devět kousků. „Usnul jsem, a pak mě vzbudila až policie. Věděl jsem, že je něco špatně. Nevěděl jsem, co se děje, myslel jsem, že je to pomsta za ten ukončený vztah. Jen jsem se po ní ohnal, měla jen ten natržený ret,“ opakoval dokola.

Zakrvácené ruce

Soudkyni Soně Biskupové Fišerové toto nestačilo a zajímala se o detaily. „Na dlaních jste měl podle protokolu krev, která nebyla vaše, proč jste se neumyl?“ ptala se. „To bylo z toho rtu, když jsem ji ošetřoval, neřešil jsem to, nevadilo mi to, krvi jsem nepřikládal význam. Nenapadla mě poprvé, ale nedal jsem jí pěstí, ani do ní nekopal,“ říkal pořád.

Nenavštívil ji ani v nemocnici, a ještě jí poslal zprávu, že se nenechá vydírat. „Nedokážu si vysvětlit, z jakého důvodu skončila v nemocnici, nevím, co se stalo, ale tvrdila mi, že jsem ji napadl já,“ uvedl.

Měl jí vzít telefon

V nemocnici poškozenou navštěvovaly obě děti. Podle syna, který se dopoledne dostavil také k jednání, maminka tvrdila, že ji skutečně napadl obžalovaný. „Říkala, že ji David napadl několikrát a nemohla si zavolat pomoc, protože jí vzal telefon,“ vysvětloval.

Chtěla, aby vyzvedl její věci v bytě, také vzal televizi, kávovar a mobil, které koupila. „Před vchodem na mě čekali policisté, on seděl na schodech. V bytě byl bordel jak po boji, smrad, roztržená červená košile, rozbitá mísa a střepy, vypité pet lahve od piva. Ona byla dobitá strašně, na hlavě měla plešku, vyškubané vlasy jak slepice, jak ji tahal, aby nemohla odejít,“ přibližoval pohled na matku na lůžku. Omluvil ji pak v práci, že nepřijde. Pak ji prý navštěvovala ještě sestra.

Šestý den z nemocnice volala, že je jí špatně. „Nějaká doktorka říkala, že je to všechno jen o hlavě, přišel jsem na pokoj tak na deset patnáct minut, měla proraženou plíci, špatně se jí dýchalo, tvrdila také, že má křeče v břiše. Druhý den ráno volal doktor, že zemřela. Měla asi něco prasklého a krvácela do břicha,“ uvedl s tím, že pak už si jen vyzvedli osobní věci a zařizovali pohřeb.

Než zemřela, řekla údajně synovi, že zažila peklo. „Chtěla od něj odejít, napadnul ji pěstmi, kopal do ní. Měla modřiny i monokly, vytrhané vlasy ležely vedle té červené košile. Utekla polonahá v tričku bosa a zavolala si záchranku. V bytě měla zabaleny všechny věci, u dveří stály tašky plné oblečení i její kabelky. Ona ho živila a chtěla ho opustit,“ podával svou verzi.

Podle syna se s matkou příliš nestýkali, ale často byli v telefonním kontaktu. On Davidovi R. po incidentu napsal, že to přehnal. „On mi napsal jen zprávu, že to neudělal a že to nemá zapotřebí,“ uzavřel syn oběti.

Obžalovanému toho rána policie naměřila přes dvě promile, ženě podstatně menší množství alkoholu v krvi (0,6 promile). Sám prý po excesu utržil monokl pod pravým okem, který jeho obhájce Radovan Kavka doložil do spisu také lékařskou zprávou. Během ročního soužití prý na něj měla šestapadesátiletá žena útočit fyzicky několikrát, zejména fackami, ale vždy na ni stačila domluva. Tentokrát to bylo jiné.

Soud pokračuje i v následujících dnech dokazováním, předvoláni jsou další svědci, policisté, soudní znalci, spis obsahuje i řadu listinných a dalších důkazních materiálů.