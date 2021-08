„Nejprve v úseku před obcí Chýnov předjel a následně nebezpečně vybrzdil řidičku osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, která ve svém voze převážela v autosedačce naštěstí řádně připoutané dítě předškolního věku,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

V agresivním jednání pak muž středního věku pokračoval i v místě vjezdu do Chýnova, kde z důvodu dopravního omezení obě vozidla zastavila před semaforem. Ze svého vozu vystoupil a kopem poškodil levé vnější zpětné zrcátko Škody Fabia. Po dalším kopu do dveří vozu následně nastoupil do svého automobilu a pokračoval v jízdě směrem na Pelhřimov.

Policisté žádají případné svědky události, kteří by mohli přispět k jejímu objasnění, aby se jim ozvali na jejich služebně v budově územního odboru PČR na Soběslavské ulici č. 2763 v Táboře či prostřednictvím telefonní linky 974 238 730