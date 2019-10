Jamal Ali Achmad do Rakouska přišel před čtyřmi lety, 11. června 2015. Tentýž den tam požádal o azyl. „Žádost mu byla zamítnuta, poté se proti tomu odvolal. Proces vyřizování žádosti ještě nebyl ukončený,“ vysvětlil ředitel hornorakouské policie Andreas Pilsl.

Policisté Afghánce, který žije v soukromém bytě s partnerkou a jejich dvěma dětmi v Leopoldschlagu, pod nějž Wullowitz spadá, vedli v patrnosti už nějakou dobu. Má to být oddaný, ale nikoli radikalizovaný muslim, policisté s ním měli řešit hlasité předčítání z koránu.

Na policejní služebně se zpovídal ze dvou dalších prohřešků. „Jednou byl předveden kvůli potyčce ve večerní škole, kterou vyvolala hádka o pití alkoholu,“ přiblížil mluvčí hornorakouského státního zastupitelství Philip Christl s tím, že stíhání bylo zastaveno. „Podruhé kvůli tomu, že poškodil majetek v autoškole ve Freistadtu poté, co neuspěl v testech.“

Hejtman schvaluje uzavření ubytovny

Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer (ÖVP) uvítal avizované uzavření ubytovny pro uprchlíky ve Wullowitzu coby krok správným směrem a nutný důsledek vraždy. "Tato situace staví do těžké situace celou zemi," uvedl podle serveru meinbezirk.at. "Obzvláště obtížná je ale pro tak malou komunitu, jako je Leopoldschlag, která nyní čelí enormnímu tlaku. My jim od něj musíme ulevit. Obec potřebuje čas a klid, aby se mohla co nejdříve vrátit k normálu."

Dodal, že ve středu se kvůli tomuto tragickému incidentu sejde bezpečnostní rada státu.