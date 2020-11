Přezdívá se jí tichý zabiják, protože o ní nemocní nemusejí vědět řadu let. Až je pak najednou zaskočí cirhóza jater. Žloutenkou typu C se sice nenakazíte tak snadno jako třeba typem A, přesto je zákeřnější a nebezpečnější.

Virus může zapříčinit jak akutní, tak chronickou infekci. | Foto: Shutterstock

„Nedokážu s jistotou říct, kde jsem se touto nemocí nakazila. Nekouřím, nepiju, nikdy jsem nebrala drogy, jsem dvacet let vdaná. Jediné, co mě do dnešního dne napadlo, je transfuze, kterou jsem dostala po porodu. Ale samozřejmě nevylučuji jinou možnost, jen nevím, kdy se to mohlo stát,“ krčí rameny čtyřicetiletá Dana z Berounska.