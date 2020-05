WHO: Roušky nepomáhají tak, jak bychom si představovali

Světová zdravotnická organizace (WHO) nadále doporučuje, aby roušky a respirátory jako ochranu před koronavirem, nosili především zdravotníci a nakažení. Na dotaz ČTK to dnes na internetové tiskové konferenci WHO prohlásila krizová koordinátorka této organizace Dorit Nitzanová. Ta rovněž řekla, že veřejnost musí roušky chápat pouze jako doplněk celého souboru preventivních opatření. Česko je jednou ze zemí, které až na výjimky nařídilo obyvatelstvu povinné nošení roušek na veřejnosti.

Muž se ženou s ochrannými rouškami 29. dubna 2020 v Praze na Vyšehradě | Foto: ČTK

"Nadále doporučujeme zdravotníkům, těm, kteří pečují o nemocné, a nemocným, aby roušky nosili," řekla Nitzanová v odpovědi na otázku ČTK. "Pokud je roušek dostatek, může je veřejnost nosit. Zároveň upozorňujeme, že veřejnost musí být obeznámena s tím, že roušky nejsou jedinou ochranou, nutné je dodržování celého souboru opatření, jako je sociální odstup a dodržování opatření vydaných úřady," zdůraznila. Rozvolnění opatření nemělo žádný negativní důsledek, řekl Vojtěch Přečíst článek › On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. Nitzanová poznamenala, že roušky nejsou jediným a soběstačným nástrojem ochrany, ale pouze doplňkem. "Nepomáhají tak, jak bychom si představovali," dodala. Na počátku dubna se WHO postavila proti tomu, aby veřejnost používala profesionální ochranné pomůcky včetně profesionálních roušek a respirátorů. Šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus to zdůvodnil tím, že lékařské roušky a respirátory by měly být přednostně vyhrazeny zdravotníkům v první linii boje s koronavirovou pandemií. WHO následně vydala podrobné pokyny k používání roušek. Zároveň tehdy zdůraznila, že nejsou důkazy, že nošení roušek jakéhokoli typu zdravými lidmi v širší komunitě je prevencí nákazy. V lidech navíc podle WHO mohou vyvolávat falešný pocit bezpečí a tendence podcenit jiná ochranná opatření. Některé státy ponechávají nošení roušek na úvaze veřejnosti, jiné, jako například Rakousko, nařídily jejich používání v hromadné dopravě či při nakupování. Česko se až na výjimky vydalo cestou všeobecného používání roušek na veřejnosti. Přibude nádorů odhalených pozdě, varují lékaři. Ženy opomíjejí prevenci Přečíst článek › Průzkum společnosti Nielsen Admosphere, který byl zveřejněn před týdnem, ukazuje, že sedmdesát procent Čechů považuje roušky za smysluplné preventivní opatření. Jako neúčinné ho vidí 22 procent lidí a osm procent veřejnosti si není jistých.

Autor: ČTK