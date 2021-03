Samotných těžkých covidových dětských případů nemocnice v Karlovarském kraji naštěstí příliš neevidují. Sokolovskou nemocnicí doposud prošly podle mluvčí Markéty Singerové dvě děti se závažným koronavirem, jeden dětský pacient je tam stále hospitalizován se zápalem plic. V Karlovarské krajské nemocnici, pod niž spadá Cheb a Karlovy Vary, se léčily od začátku pandemie tři děti s lehčím průběhem a všechny už byly propuštěny domů.

„Od začátku krize ale už prošlo naším oddělením sedm dětí, u kterých jsme diagnostikovali postcovidový syndrom. Jen minulý týden jsme byli nuceni dvě děti letecky transportovat mimo kraj. Jeden dětský pacient byl přeložen do Fakultní nemocnice v Plzni, druhý pak do Fakultní nemocnice Motol. Překládali jsme do těch zařízení, která jsou schopna těmto závažným případům nabídnout odpovídající intenzivní péči,“ říká hlavní sestra dětského oddělení karlovarské nemocnice Alžběta Novotná.

Jak upřesnila, téměř každý týden nemocnice musí přijmout jedno dítě v takovém stavu. „Nejmladšímu byly teprve čtyři roky, nejstaršímu šestnáct,“ doplňuje vrchní sestra.

Postcovidový syndrom postihuje především školkové a školní děti a není radno ho bagatelizovat, protože jeho následky mohou být fatální. Může vést k multisystémovému selhání orgánů. Děti bývají přijímány ve vážném stavu, který může provázet porucha vědomí, světloplachost, poruchy dýchání i krevního oběhu, následované septickým šokem. Jedním z prvních orgánů, které začínají u dětí v takovém případě selhávat, jsou ledviny.

Příznaky se podobají covidu

„Dost často bývají jeho příznaky podobné těm covidovým. Děti mívají horečky, zduřené uzliny, stěžují si na bolest břicha a mívají průjem. Typickým příkladem je malinový jazyk a drobná vyrážka na chodidlech nohou a na dlaních,“ varuje vrchní sestra dětského oddělení, podle které nejsou výjimkou ani zmodralé končetiny.

„Dětem kolabuje celý organismus, přestávají jim fungovat ledviny, mohou mít nález na srdci. Bohužel, některé pak končí na umělé plicní ventilaci. Naštěstí všichni naši pacienti tento syndrom přežili,“ upozorňuje Alžběta Novotná, která nechce rodiče v žádném případě strašit, ale chce je varovat, že pokud u svého dítěte pozorují podobné příznaky, měli by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Postcovidový syndrom je nový druh onemocnění, s nímž lékaři přišli do styku až v souvislosti s koronavirem. První případy se v Karlovarském kraji objevily už v závěru loňského roku.

Selhání ledvin

Jedním z lékařů, kteří s ním přišli do styku už vloni, je i karlovarská dětská lékařka Hana Brožová. Prvního takového pacienta ošetřovala v ordinaci a šlo o třináctiletou dívku, která měla čtyři dny horečku a bolesti v krku. Druhou, dvanáctiletou pacientku pak přijímala v nemocnici.

„Měla netypické potíže. Neměla teploty, nekašlala, stěžovala si pouze na bolesti břicha. Přijata byla ve vážném stavu, s lehkou poruchou vědomí, s poruchou dýchání a oběhu. Na základě laboratorních hodnot bylo zřejmé, že prodělává septický šok. Selhávaly jí ledviny. Překládali jsme ji do Fakultní nemocnice v Plzni, kde opravdu bojovala o život. Naštěstí do dopadlo dobře a Štědrý den už slavila doma,“ vzpomíná lékařka.