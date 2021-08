V zahraničí se už objevily studie, které zaznamenaly zkušenosti žen s poruchami menstruačního cyklu. Ve Velké Británii se objevily po vektorových (AstraZeneca) i mRNA vakcínách (Pfizer, Moderna) a to ve více než čtyřech tisících případů.

„Některé ženy skutečně po podání vakcíny hlásí těžší průběh periody, větší krvácení, delší projevy PMS,“ potvrzuje Sue Ward, viceprezidentka britské Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. S podobnými závěry přišli i vědci ze Spojených států a dalších zemí světa.

Co to ale znamená dál a zda by se nežádoucí účinky vakcín na ženský cyklus mohly nějak promítnout do doporučení lékařů a očkovací strategie, podobně jako prokázané trombózy v souvislosti s vakcínou AstraZeneca, není vůbec jasné. Shodují se, že k tomu by bylo potřeba více dat, navíc upozorňují, že menstruační cyklus ovlivňuje velmi mnoho věcí a změny nakonec nemusí vůbec s očkováním souviset.

Urychlení menstruace

Řada žen má už ale jasno a o negativních účincích vakcíny jsou přesvědčené. Že je po její aplikaci v těle něco jinak, zažily na vlastní kůži. „První dávka očkování Pfizer mi menstruaci urychlila, přišla dřív, výrazně silnější než jindy. Bylo to hraniční na transfúzi. Ukončit mi ji po dvaceti dnech musela lékařka hormonálně,“ popisuje v jedné z internetových diskuzí uživatelka Andrea.

Jiné mladé ženy si stěžují, že po očkování pro změnu i několik měsíců nemenstruovaly. „Na očkování jsem byla v březnu, perioda se mi spustila až v červnu a krvácení bylo úplně jiné, než v minulých letech,“ popisuje Libuše.

Objevují se také zkušenosti žen, které procházejí klimakteriem nebo si myslely, že už ho mají za sebou. Po očkování ale začaly znovu krvácet, dokonce s intenzitou větší, než před lety. „Je to bolestivé, což od porodu dětí už neznám,“ doplňuje diskuzi Martina U.

Možné vedlejší účinky na menstruační cyklus jsou i někdy důvod, proč ženy očkování hodně zvažují nebo dokonce rovnou zavrhují. „Nechci být pokusný králík. Bylo jasné, že se vedlejší účinky teprve projeví a nechci riskovat, že u mě to ovlivní možnost mít dítě,“ myslí si Karolína Bartová. Česká vakcinologická společnost společně s Českou gynekologickou společností odmítly, že by vakcíny mohly plodnost u očkovaných narušit.

„Neexistuje absolutně žádný důkaz a žádný teoretický důvod, že by některá z vakcín proti onemocnění covid-19 mohla ovlivnit plodnost žen nebo mužů. Studie na zvířatech nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu,“ říká společné stanovisko lékařů. Ženy, které plánují otěhotnět, podle odborníků nemusí po očkování rozhodnutí nijak oddalovat.

Statistikám rozházený cyklus nedominuje

Poruchy menstruačního cyklu v České republice zatím nijak výrazně do oficiálních statistik nepromlouvají. Podněty od naočkovaných zaznamenává Státní ústav pro kontrolu léčiv. K datu 10. srpna nahlásilo potíže v oblasti reprodukčního systému a prsou 206 lidí. Nemusí se nutně jednat jen o ženy, mezi nežádoucími účinky se v této kategorii vyskytuje také erektilní dysfunkce. Ústav zároveň upozorňuje, že hlášení od pacientů jsou pouze podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky.

„Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Výpis tedy slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín,“ upozorňuje Klára Brunclíková, mluvčí ústavu.

Od prosince 2020, kdy v Česku vakcinace začala, dostal ústav přes sedm a půl tisíce hlášení.