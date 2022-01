Nikola se probudila do černé tmy. Žije díky korálkům

Když lékaři mé dceři Nikolce oznámili, že už nikdy nebude vidět a bude až do konce života patřit do světa nevidomých, byl to pro celou naši rodinu ohromný šok. A hlavně pro dceru. Do redakce časopisu Překvapení to napsala čtenářka Eva Roláková a přináší ho také denik.cz. Co ještě v srdcevryvném dopise zaznělo?

Dceřiny andílci rozdávají radost Nikolka korálkuje, babička luští Překvapení | Foto: se svolením Evy Rolákové