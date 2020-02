V rozhovoru pro regionální Deník vysvětluje zoolog a odborník na netopýry Jiří Šafář z olomouckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Pane doktore, co si myslíte o závěru, že nový koronavirus, zdroj současné epidemie, vznikl v netopýří jeskyni na jihu Číny?

Druhy tropických a subtropických netopýrů jsou rezervoárem určitých virů, mimo jiné i koronavirů, a stejně tak je známo, že dvě významnější epidemie v posledních letech, jako byl SARS nebo MERS, jsou původem z koronavirů a prapůvod mají v netopýrech.

„Viníkem“ , tím původním, je netopýr? Žádné konspirační teorie, že takzvaný wuchanský korovirus zavlekli do Číny západní agenti…?

Je to relevantní údaj. Důležité je ovšem k tomu A, že zdrojem jsou netopýři, dodat B a C.

B je co?

V oblasti, kde se tyto koronaviry vyskytují, do které spadá i jižní Čína, jsou velké koncentrace netopýrů v jeskyních a lidé do těchto jeskyní pravidelně chodí. Shánějí si zde obživu, čímž myslím i některé druhy netopýrů. Nebo jinde chodí za salanganami, zvanými mořské vlaštovky, které hnízdí na okraji těchto jeskyní. Hnízda, která si staví ze slin, jsou v oblasti dobře placenou delikatesou. Pro místní tedy jeskyně znamenají lukrativní příjem a cíleně je navštěvují.

Koronaviry se v populaci tamních netopýrů běžně vyskytují?

Ano. A je prokázáno, že asi šest procent populace lidí navštěvujících tamní jeskyně má ve svém organismu tyto „netopýří“ koronaviry, aniž by onemocněli.

Ale ani netopýři neonemocní. Jak je to možné?

Za 50 milionů let, co jsou na Zemi letouni, jsou koronaviry v jejich organismu symbiotické. Neublíží jim. Měnily se v jejich organismu, mutovaly. Ztratili části genetické výbavy a koronavirus přestal být pro netopýry patogenní. Jsou vůči těmto virům imunní. Proto, obecně, musejí viry často měnit svoji strategii, aby dokázaly hostitele využít.

Cibetka jako mezihostitel

U SARS bylo také prokázáno, že viníkem je netopýr?

To je prokázáno. Jedná se o původně netopýří koronavirus, který v cibetkách zmutoval, a konzumací nedostatečně tepelně upravených cibetek se dostal do lidí.

Příbuznost SARS, jehož epidemie před 17 lety v Číně usmrtila téměř 800 lidí, a nového koronaviru je velká?

S novým koronavirem z Wu-chanu, který asi z 96 procent odpovídá koronavirům z netopýrů, má virus způsobující SARS v téměř v 80 procentech shodný genetický kód. A oba pocházejí z netopýra. V jejich populaci původní viry běžně kolují.

Netopýři jsou rekordmani v přenosu nebezpečných virů? Zmínil jste MERS - epidemie před pěti až sedmi lety a desítky mrtvých zejména na Blízkém východu…

U MERS šlo opět o koronavirus z netopýrů, který nakazil lidi přes velblouda. Virových onemocnění přenášených netopýry je více, ale rekordmany letouni nejsou. Těmi jsou někteří hlodavci, hlavně potkani, myši.

Znamenají stejné zdravotní riziko, jako tropické a subtropické druhy, i netopýři žijící na území České republiky?

Pokud jde o koronaviry a jejich přenos, tak v České republice je mnohem větším rizikem přenos z člověka na člověka, než z netopýra na člověka.

Nemáme zde cibetky…

Nemáme mezihostitele. Nemáme cibetky, luskouny.

RNA viry však nejsou tolik náročné při výběru hostitele…

Nejsem virolog a pokud vím, věděcky se nic takového v České republice nezkoumalo.

Nenechat se pokousat

Na co si tedy dávat pozor u „našich“ netopýrů?

Hlavně se nenechat pokousat. Vzteklina, na rozdíl od koronavirů, byla u nás prokázána u netopýrů, konkrétně u netopýra večerního. V České republice se vyskytuje šest kmenů vztekliny, z toho tři jsou specifické pro netopýry. A je to podobné jako u koronavirů: mnoho netopýrů se se vzteklinou setkalo, mají protilátky, ale nejsou nemocní.

Dá se vyloučit, že netopýři vyskytující se v České republice, nemohou být zdrojem nebezpečných koronavirů?

Koronaviry u našich netopýrů nikdo nezkoumal. Nevím o tom.

Kolik druhů netopýrů žije v ČR?

Prokázán je zde výskyt 27 druhů.

Sunou se sem letouni z jižních oblastí Evropy?

Ano, už zde bylo prokázáno několik druhů. Netopýr jižní, ten byl zjištěn už i v Olomouci, netopýr Saviův či létavec stěhovavý, ten byl odchycen v Hranické propasti.

A s nimi se sem časem ze subtropických oblastí přesunou i onemocnění…?

Nedá se to vyloučit. Je to výhled příštích desetiletí a proměny naší krajiny.

Jak se zachovat, když se do bytu dostane netopýr? Některé druhy s námi žijí ve městech v početných koloniích, takže se to může stát…

Pokud se člověk netopýra obává, je možnost volat nejbližší záchrannou stanici pro hendikepované živočichy, lze využít aplikaci Zvíře v nouzi, kde je přehled a kontakty. Poradí také Česká společnost pro ochranu netopýrů, která má v každém kraji kontaktní osoby.

Netopýři a vrápenci v České republice patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Jak se jim daří?

Jsou chráněni samotní letouni i jejich stanoviště. Bohužel jsme zaznamenali hrubé zásahy do kolonií, kdy dům byl zateplen, kolonie čítající stovky druhů zazděna. Je však řada případů příkladného soužití, a to i na území Olomouckého kraje, kde jsme pomáhali realizovat a financovat systém ochranných prvků, například v kostelích, aby zde netopýři mohli žít a lidem a památkám neškodili.

Populace kriticky ohroženého vrápence malého v České republice stále klesá?

Zatímco zejména v sedmdesátých letech 20. století byl zaznamenám v Evropě výrazný propad populace, v posledních letech jde početnost v případě tohoto druhu krásně nahoru. Setkáváme se s ním stále častěji, ať už na zimovištích nebo na letních koloniích. Máme z toho radost.