S podporou blízkých

Nemohla jsem se s tím srovnat. Plakala jsem a prošla si všemi možnými stavy. Prvotní šok jsem ale zpracovala brzy. „Léčba by měla zabrat. Máte velkou šanci,“ sdělili mi lékaři a já se rozhodla jim věřit. A nešlo přece jen o mě, musela jsem všechno nějak šetrně sdělit rodině.

Nejdříve jsem to řekla své dceři, pak mamce a kamarádkám. Je fakt, že všichni mi vyjádřili podporu. Pořád mě uklidňovali: „Bude to dobré, všechno dobře dopadne!“ I když se tahle věta říká všem nemocným, pro mě měla přímo magickou sílu. „To víš, že jsme se hroutily, ale nemohly jsme to dát najevo,“ přiznaly mi časem mamka s dcerou.

Zrádnost rakoviny

Léčba začala hned a trvala pět měsíců. Zůstala jsem doma na nemocenské a od září až do ledna jsem se soustředila jen na uzdravení. Současně jsem chodila na ozařování a chemoterapie.

Neměla jsem vyloženě bolesti, ale byla jsem unavená a hodně jsem spala. Trpěla jsem nechutenstvím, naštěstí jsem nezvracela. Myslím, že mi dost pomohly léky proti nevolnostem. Ovšem nejvíc mi pomohla podpora rodiny! Všichni moji blízcí se o mě moc hezky starali a já jsem jim za to opravdu vděčná.

Nemoc jsem zvládla. „Mám radost, že nemusím na operaci. Léčba skončila, všechno je v pořádku, věřím, že to mám za sebou,“ svěřila jsem se dceři a mamince. U nás na úřadě jsem si našla práci, abych nemusela daleko dojíždět. Chodila jsem na pravidelné kontroly, a hlavně jsem ŽILA.

Cítila jsem se dobře, žádné potíže ani bolesti jsem neměla. V tom ale spočívá zrádnost rakoviny. Zpočátku na sebe nijak neupozorňuje. A to byl bohužel i můj případ. O tři roky později jsem se po CT vyšetření od lékařů dozvěděla: „Bohužel nádor se vám objevil znovu.“ Nemoc opět udeřila, a ještě větší silou.

Tři a půl měsíce v nemocnici

Tohle slyšet nechcete! Byl to strašný šok, daleko horší než poprvé. Byla jsem totiž přesvědčená, že bych na sobě něco poznala, že bych něco cítila.

„Nález v podbřišku je natolik rozsáhlý, že už pro vás nemohu nic udělat. Zkuste jet do pražské nemocnice u Apolináře k panu profesorovi Davidu Cibulovi. Pokud vám tam operaci udělají, bude asi natolik radikální, že budete muset žít s vývody,“ sdělil mi lékař v nemocnici v Hradci Králové a ihned mě objednal do Prahy. Tehdy jsem měla opravdu velký strach.

„Neboj, i tohle zvládneme!“ ujišťovali mě všichni v rodině a stejně umírali strachy za mě. A já se rozhodla udělat všechno pro to, abych žila. Šance tady byla, protože pan profesor Cibula mě vyšetřil a oznámil mi, že operaci provede. I když se jednalo o složitý zákrok, při kterém mi vyoperovali z podbřišku všechno, co šlo.

Probudila jsem se z narkózy se stomií z tlustého střeva, tedy s trvalým vývodem. Jenže vyhráno jsem ještě neměla. Po týdnu stráveném doma jsem dostala zánět a střevo mi prasklo. Musela jsem ihned na reoperaci, a na nemocniční posteli jsem tak celkem strávila tři a půl měsíce.

Živiny přímo do krevního řečiště

Zatímco pacientky se v nemocničním pokoji střídaly, já tam stále zůstávala. I tak se mezi nimi našla jedna, se kterou jsme se víc skamarádily a dodnes si občas napíšeme.

Jinak mi samota moc nevadila, učila jsem se žít se dvěma stomiemi, což není nic lehkého, a proto jsem byla raději na pokoji sama. Do nemocnice za mnou dvakrát týdně jezdil někdo blízký, přece jen to měli sto kilometrů. A kamarádka z Prahy za mnou chodila denně, třeba jen na půl hodiny. To ocenil i personál.

Druhý nemocniční pobyt jsem ukončila před Vánocemi, ale nebylo to jednoduché. Měla jsem dlouho otevřenou ránu, kterou jsme společně s dcerou ošetřovaly. Vzhledem k tomu, že mi zůstala stomie z tenkého střeva, protože mám syndrom krátkého střeva, byla jsem odkázaná na umělou výživu, kdy jsem si podávala živiny přímo do krevního řečiště mimo zažívací trakt. Každý den jsem se připojila na výživu a ráno se zase odpojila.

Loni v červnu jsem pak absolvovala operaci, při které mi lékaři stomii změnili z tenkého střeva na tlusté, takže už výživu mít nemusím a mohu jíst zase normálně. To je pro mě velké plus. Kvůli všem těmto komplikacím jsem však skončila ve svých devětačtyřiceti letech v invalidním důchodu.

Na koncerty se stomií

Co se týká nádoru, musím zaťukat, mělo by být všechno v pořádku. Každý půlrok chodím na kontrolu a věřím, že už se onemocnění nevrátí. „Přestože mi osud do života nachystal náročnou zkoušku, snažím se být optimistkou,“ říkám lidem, kteří se ptají, jak jsem to všechno mohla zvládnout. Mám ráda život, to je celé!

Ráda si čtu, starám se o zahrádku, chodím na procházky, a než přišla pandemie koronaviru, chodívala jsem na koncerty, protože jsem velkou milovnicí hudby. Na koncerty jsem vyrážela i se stomiemi, naučila jsem se s nimi žít. Jsem vděčná za rodinu a přátele, za svou skvělou dceru, která mi je velkou oporou. Když jsem onemocněla, hned mě napadlo, že jsem udělala dobře, že jsem ji nechala v jejích čtrnácti letech očkovat proti HPV viru.

V případě rakoviny děložního čípku je tak možné zabránit až 90 procentům případů tohoto onemocnění. Žádná z vakcín ale není samospásná. Dcera proto chodí na kontroly jednou za půl roku a později si může nechat udělat HPV DNA test, který se od letošního roku provádí u žen ve věku 35 let zdarma v rámci screeningu. Dokáže totiž v těle odhalit lidský papillomavirus neboli HPV, a tím zavčasu odhalit riziko vzniku rakoviny.

Nedůležité věci neřeším

A co mi nemoc „dala“? Jsem víc v klidu, už se nenervuji nedůležitými věcmi. Užívám si čas s rodinou. A i když mám raději léto než zimu, těším se teď z procházek venku. Mám ráda naši jičínskou „pocukrovanou“ krajinu. A moc ráda trávím dlouhé zimní večery s pěknou knížkou a představou, že za pár měsíců přijde jaro.

Rakovina děložního čípku se u mladších žen projevuje jako přednádorový stav, který se dá řešit. U starších pacientek bývá nádor rozvinutější, protože mají z dřívějška virovou nálož HPV viru, jenž je původcem tohoto onkologického onemocnění.



„Značná část žen nad padesát let nechodí na preventivní prohlídky, a to je problém,“ varuje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze.



U dívek i chlapců se výrazně snižuje riziko rozvoje HPV asociovaných onemocnění díky vakcinaci. Navíc lze absolvovat HPV DNA test, který odhalí přítomnost rizikových lidských papillomavirů.