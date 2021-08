Zadřený prodejní automat a vedle něj vulgárně nadávající člověk, který se marně snaží koupit nápoj s cukrem.. „Moc se omlouvám, není opilý, došel mu cukr a má záchvat. Hned to přejde,“ prohodí žena – výtržníkův doprovod, směrem k šokované obsluze čerpací pumpy. Prodavačka ve vteřině změní výraz.

Náramky pro hemofiliky se v praxi opakovaně osvědčují. Nosí je téměř každý čtvrtý pacient s touto diagnózou. | Foto: se svolením BodyID.cz

"Ježíš, já jsem slyšela, že to tak může vypadat, ale že to je tak hrozný, to mě nenapadlo," komentuje soucitně. Oním „výtržníkem“ je Šimon Rataj, silný diabetik, který právě prodělává jeden ze svých záchvatů. Po událostech, jako byla ta na čerpací stanici, se rozhodl pořídit módní doplněk.