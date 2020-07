Stačí dvě hodiny. Klíšťovou encefalitidou se nakazilo více lidí než loni

Do konce června se klíšťovou encefalitidou nakazilo v ČR 158 lidí, víc než loni za stejné období. Méně je případů boreliózy, onemocnělo 1035 osob. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o hlášených infekčních nemocech. Za červen přibylo téměř než 500 případů boreliózy a více než 100 lidí se nakazilo encefalitidou. Nejvíc případů bývá obvykle v letních měsících, kdy lidé častěji chodí do přírody.

Klíště ve zkumavce pro testování na přítomnost encefalitidy | Foto: ČTK

Riziko nákazy podle odborníků závisí také na době, po níž je klíště přisáté. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí dvě hodiny. Lidé také často neumí klíště správně odstranit. Na facebooku Institutu klinické a experimentální medicíny správný postup popsal Lukáš Bouz z tamní lékárny. "Jelikož sací ústrojí klíštěte je ve tvaru pilky, není vhodné ho kroutit nebo točit, mohlo by dojít k jeho přetržení," uvedl. Lepší je podle něj zakousnuté klíště vyviklat navlhčenou žínkou. Po odstranění klíštěte je vhodné místo znovu vydezinfikovat, aby se zabránilo infekci. Na podzim bychom mohli mít léky na covid, říká primář David Havel Přečíst článek › Zarudnutí v místě kousnutí je podle něj běžné, mělo by ale po pár dnech zmizet. Pokud se ale začne výrazně zvětšovat a střed bude bledší než okraje, je třeba sledovat další příznaky jako teplota nebo únava a případně kontaktovat lékaře. Nejzávažnější nemoci Nejzávažnější nemoci, které klíšťata přenáší, je klíšťová encefalitida a lymská borelióza. Borelióza se léčí nasazením antibiotik a úspěšnost léčby závisí na jejím včasném odhalení. Nemocní jsou unavení a mají zvýšenou teplotu. Typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed, objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce. Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě neexistuje léčba, jen očkování. Loni byl podíl očkovaných v populaci asi 29 procent. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun, přispívají na ně zdravotní pojišťovny z preventivních programů. Dávky jsou potřeba pro nastolení ochrany dvě a další za rok, potom se přeočkovává každých pět let. Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Neléčené onemocnění může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan. Padesát let praxe a tisíce porodů. Někdy záleží na sekundách, říká Pavel Růžička Přečíst článek › Vhodná doba na očkování proti klíšťové encefalitidě je i o prázdninách. "V letních měsících, kdy jsou klíšťata vysoce aktivní, doporučujeme zkrácené vakcinační schéma. To proto, aby ochranný účinek nastoupil co nejdříve. Čtrnáct dní po první dávce je podaná dávka druhá. Za další dva týdny již nastupuje ochranný účinek," uvedl předseda Koalice pro podporu očkování Rastislav Maďar. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je aktivita klíšťat vysoká na stupni sedm až osm z deseti. "Vysoká aktivita klíšťat bude podle aktuální předpovědi počasí na deset dní pokračovat, hrozí tedy velké riziko napadení klíštětem. Výhledově očekáváme postupný mírný pokles aktivity klíštěte," uvedl Martin Možný z ČHMÚ.

Autor: ČTK