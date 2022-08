Letos se poprvé rozhodla, že už skvrny nebude skrývat pod make-upem a na fotce se předvede i bez výrazné kosmetické úpravy. „Po tolika letech, co jsem se styděla takto ukázat, je to mega osvobozující. Ale přiznám se, že na fotkách jsem skvrny (digitálně) zjemnila. Zase nejsem taková frajerka, abych se takto rovnou bez úpravy dávala na Instagram. Ale jít se koupat do moře bez make-upu? To je pro mě po tolika letech neskutečná svoboda. Kdo to nezažil, mi možná neporozumí. Ale ženy, které mají stejný problém, určitě ano,“ doplnila Cifrová.

Slovenská playmate tak narazila na trápení až stovek tisíc českých žen, které pigmentové skvrny v životě sužují.

Podle informací uvedených na odborných webech vznikají kvůli zvýšené produkci melaninu. To je přirozený pigment, díky němuž pokožka a vlasy získávají své zabarvení. Nežádoucí skvrny mohou být zabarvené od světle hnědé až po černou barvu. Ještě rozmanitější jsou jejich tvary.

Zvýšená produkce melaninu může mít celou řadu příčin. Jednak souvisí se stárnutím, nemocemi vnitřních orgánů, ale může být dána i geneticky. Asi nejvýznamnějším faktorem je časté vystavení se slunečnímu záření, a to zejména v kombinaci s hormonálními vlivy. Proto se pigmentové skvrny velmi často objeví v těhotenství nebo při užívání hormonální antikoncepce.

Důvodem je, že ženské pohlavní hormony přímo stimulují melanocyty - buňky produkující melanin. Rovněž platí, že takzvaná hyperpigmentace je spíše ženským problémem, vzácně se může projevit i u mužů.

Obě pohlaví však vyžadují účinnou léčbu a dlouhodobou péči. Mohou pomoci přípravky předepsané dermatologem, které fungují na bázi chemického peelingu. Velkou část přípravků lze koupit i volně v prodeji – například ty, v jejichž složení nechybí thiamidol. Moderním řešením je pak laserové ošetření.

Existují však i některé babské rady, které stojí za vyzkoušení. Například ve stejném poměru smíchejte jablečný ocet s čistou vodou a naneste tento mix na postiženou pleť. Po dvou až třech minutách opláchněte vlažnou vodou. Vždy tak konejte dvakrát denně po dobu několika týdnů. Skvrny by pak měly být o poznání méně patrné.

Jako další možnost se v diskusích mezi ženami objevuje tip, abyste si místo třeli silným výluhem černého čaje či přímo použitým sáčkem. Opět po dobu několika dnů.