SAD Sezónní afektivní porucha (SAD) je poruchou nálady, která na podzim a v zimě postihuje mnoho lidí a může vést až ke klinické depresi. Dosud neexistuje žádná definitivní teorie ani důkaz o tom, co ji vlastně způsobuje, odborníci se však domnívají, že souvisí s hormonálními změnami v zimním období. Příznaky SAD: - smutek - únava - přibývání na váze - problémy se soustředěním - zvýšená touha být sám - pocit slabosti - větší potřeba spánku

– Kiwi je nabité zdraví prospěšnými látkami, jako jsou foláty neboli kyselina listová, draslík, vitamíny K a C.

– Brokolice je plná vitamínů (A, C, E), minerálů, antioxidantů a vlákniny. Chcete-li její zdroje vytěžit na maximum, konzumujte ji syrovou.

– Červená paprika obsahuje až dvakrát více vinamínu C než citrusové plody. Obsahuje i zdraví prospěšné betakaroteny. Kromě toho, že „nakopne“ imunitní systém, vám pomůže udržet i zdravý zrak.

– Citrusové plody jsou bohatým zdrojem vitamínu C. Posilují imunitní systém a zvyšují tvorbu bílých krvinek.

Mezi klíčové vitaminy v boji proti infekci patří A, C a D, které jsou přímo zodpovědné za vyzrávání a efektivitu imunitních buněk, včetně jejich schopnosti rozlišit škodlivé látky a efektivitu jejich reakce. Vitamin D je nezbytný pro fyzické i duševní zdraví. Protože však v podzimním období získáváme menší množství slunečního světla než v létě, vystavujeme se riziku nedostatku vitaminu D.

„Některé matky budují pro své děti sterilní prostředí a to je také špatně. Sama ve své praxi jsem se setkala s tím, že takové děti trpěly alergickými potížemi a měly paradoxně menší odolnost. Prostě všeho moc škodí,“ doplňuje MUDr. Dernerová.

„Onemocnění chřipkou může být velmi nepříjemné či závažné například pro chronicky nemocné děti s astmatem, cukrovkou, chronickým onemocněním ledvin či se srdečními vadami, ale také pro děti mladší dvou let. Děti jsou také významným nosičem. Ve školním kolektivu - za ‚normálních‘ okolností, nikoli v lockdownu - onemocní zhruba 40 % dětí, které většinově kolem sebe mají rizikové skupiny osob,“ říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP .

V podzimní a zimní sezóně jsou běžné chřipkové viry. Pokud se chřipka neléčí, může přejít do bronchitidy nebo zápalu plic. Chřipku někdy doprovází únava, průjmy, dokonce i zvracení. Typickými doprovodnými příznaky jsou zimnice, horečka, kašel a bolest krku.

Kdy se očkovat proti chřipce? Ideálně září až listopad. Kolik dávek? Jedna dávka ročně. Kdo patří do rizikové skupiny? Senioři nad 65 let, chronicky nemocní, kardiaci, astmatici či diabetici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.