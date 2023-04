Policejní komisař rozšířil trestní stíhání proti 30letému muži z Táborska, který je od konce března stíhán pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Přestože již je trestně stíhán, v trestné činnosti pokračoval. Po jednom z vloupání do chaty na Jistebnicku byl 4. dubna zadržen a eskortován do policejní cely. Policisté mu nově prokázali šest vloupání do chat na Jistebnicku, vloupání do stánku s květinami v Soběslavské ulici v Táboře, vloupání do kabin na fotbalovém hřišti v katastru Božejovic a poškození harvestoru v katastru Drahnětic. Celková škoda, kterou způsobil, je víc než 700 tisíc korun.

Jak uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná, obviněný je již ve vazební cele. Hrozí mu až tři roky vězení.