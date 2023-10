Známý geolog a klimatolog Václav Cílek, sociální geograf profesor Dušan Drbohlav, profesor jaderné a kvantové fyziky Jan Rak, učitel a specialista na přežití Amar Ibrahim, ředitel nakladatelství Academia a spisovatel Jiří Padevět nebo sexuoložka a psychoterapeutka Hana Fifková. To je jen částečný výčet osobností, které budou přednášet v rámci 3. ročníku konference Vize Česka v Táboře.

Představení 3. ročníku konference Vize Česka v kavárně kina Svět v Táboře. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Iniciátorem konference se v roce 2021 stal tehdejší místostarosta doktor Jiří Návara, který se zajímá dlouhá léta o společenská a enviromentální témata a před nedávnem vydal knihu Štěpán zabývající se studenty zemské rolnické školy v Táboře, kteří byli na konci protektorátu perzekuováni a vyhozeni před maturitou.

Populární počin předkládající věrohodné informace

Osobně ho těší, že o konferenci je zájem. „Ukázalo se, že jsme schopní dostat až tři sta lidí na přednášku, takže se to líbí. Populární jsou i následné záznamy na síti,“ uvedl Návara s tím, že nejsledovanější video mělo 19 tisíc zhlédnutí.

Považuje za důležité předkládat lidem objektivní fakta. „Každý, kdo sleduje věrohodné informace a přenáší je dál, by zasloužil pochvalu, a to je naším cílem,“ vysvětlil Jiří Návara s tím, že se snaží do veřejného prostoru pouštět informace o aktuálních tématech od největších odborníků v České republice.

Risk s kvantovou fyzikou

Snaží se předběhnout dobu a předkládat podnětná témata. Osobně doporučuje přednášku kvantového fyzika profesora Jana Raka pod názvem Zvuk prázdnoty. „Kvantová fyzika je poměrně nové téma, těžko uchopitelné a složité tak, že se stále potýká se zástupy příznivců i odpůrců. I kuličkové pero dlouhá léta budilo jen odpor a všichni se stále vraceli k plnícímu, ale dneska už nás propiska nepřekvapuje,“ naznačil.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře bude hostit studentský blok konference Vize Česka.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Téma se týká informací, energie a hmoty, která je konstruktem našich pěti smyslů. „Oslovil jsem celkem devět institucí, aby přednášely kvantovou fyziku a nikdo to nechtěl udělat, jeden z nich dokonce uvedl, že zabývat se tím znamená riskovat kariéru. Ten, kdo se těmto novým myšlenkám věnuje, je vystaven honu na čarodějnice,“ popsal Návara.

Osobní příběhy

Ředitel táborského francouzského gymnázia Petr Nývlt doplnil, že z řad studentů je velký zájem a podnětné přednášky navštěvují dobrovolně. „To je jasným ukazatelem, že to má smysl. Je to nejen informační, ale také motivační akce. Účastníci a hosté, které zveme, totiž často sdělují své životní příběhy a jak dosáhli úspěchu ve svém oboru,“ popsal.

Program podle něj vzniká složitě. Přednášející jsou totiž specifičtí a často velmi časově zaměstnaní lidé. „Není to jednoduché, jsou komunikačně zavalení. Proto nás vždy těší, že se nám povede je získat na krátký čas,“ vysvětlil Nývlt. „Když se nám vrací odezvy na pozvánky, s velkým potěšením čtu, že už o konferenci slyšeli a že je to výborný počin,“ dodal Návara.

Jiří Návara popsal v knize Štěpán perzekuci táborských studentů po roce 1948

Studenti se podle něj mohou těšit na příběhy a besedy známých osobností, jako je kontroverzní a známý sochař David Černý, bývalý velvyslanec Michael Žantovský či sezimovoústecký akrobatický pilot Martin Šonka. Každý z bloků má 45 minut, plus 15 minut je určeno na dotazy z pléna.

Bojují tak i proti dezinformacím

Pořádání konference kvituje i starosta Štěpán Pavlík, ba ji dokonce považuje za nutnost. „Chtěl bych zdůraznit tu potřebu relevantních, kvalitních a opravdových informací. V dnešní době je zbytečně dáván prostor dezinformátorům. Ohrožuje to zdravý vývoj společnosti. Už je sporné i to, jestli ráno vyjde slunce,“ upozornil s tím, že i v Táboře se schází a pořadí veřejné akce aktivisté a hlasatelé tzv. nové pravdy jako Ladislav Vrabel a Jindřich Rajchl. (pozn. red. známí proruští aktivisté a dezinformátoři)

Podotkl také, že existuje velké množství dezinformačních webů i stránek na sociálních sítích. „Je to až obludné. Nebojím se proto říci, že město Tábor a kraj dává své prostory kina a divadla špičkovým vědcům, aby se toto eliminovalo a informace se uváděly na pravou míru,“ sdělil Pavlík.

Kino Svět má nové foyer, oficiální představení spojili s unikátní vernisáží

Podle tajemníka města Lubomíra Šrámka jde o mimořádnou událost. „Stačí si prohlédnout plakát. Podařilo se opět zajistit fantastickou sestavu přednášejících pro citlivá témata, která rezonují dnešní dobou,“ míní. „Organizace této akce mě naplňuje a kino je podle mě se svým novým předsálím ideálním místem pro pořádání podobné konference,“ řekl dále.

Pro představu loňská velice úspěšná přednáška geologa a klimatologa Václava Cílka: Co se děje s počasím?

Zdroj: Youtube

Pořadateli populárně-naučné konference pro širokou veřejnost a středoškoláky, která se uskuteční ve čtvrtek 19. v kině Svět a v pátek 20. října v Divadle Oskara Nedbala (DON), jsou město Tábor, Jihočeský kraj a Gymnázium Piera de Coubertina včetně DON a Tělovýchovných zařízení města Tábora (TZMT). Veřejný je čtvrteční program a vstupné činí symbolických 50 korun, pátek je určený z hlediska kapacity jen pro studenty, ale veřejnost bude moci přednášky sledovat posléze na youtube kanále Tabor TV.

Na konferenci přijíždí studenti nejen z Táborska, ale třeba i Vodňan, Dačic, Českých Budějovic. Pořadatelé oslovují celkem 19 gymnázií v kraji, zhruba osm z nich nabídku účasti využívá.

Tip redakce

Zahájení konference se uskuteční v kině svět ve čtvrtek 19. října v 8.45 hodin. Redakce doporučuje bloky od 15 hodin – sexuoložka Hana Fifková Poruchy rodové identity v dětství a dospívání. Od 17 hodin učitel a specialista na přežití Amar Ibrahim Co dělat, když nastane apokalypsa.

Celý program najdete ZDE