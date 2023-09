Vedení Tábora žádá firmu, aby bezbariérově zprůchodnila Ústeckou ulici

Až do 31. října provádí firma Táborské elektromontáže pro společnost E.GD v horní části Ústecké ulice za pivnicí Kozlovna položení nového kabelového vedení z přilehlé trafostanice do domu č. 491. Práce se neobejdou bez výkopů, které ulici uzavřely. Bohužel přes staveniště není v tuto chvíli možný ani průchod chodců, ačkoliv to byla jedna z podmínek povolení zvláštního užívání komunikace.

Chodci by měli projít ulicí po lávce už v pátek. | Foto: Archiv města