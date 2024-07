close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Vizualizace budoucí podoby nové tělocvičny pro 2. ZŠ Veselí nad Lužnicí na třídě Československé armády. Foto: se svolením www.nasinec.space

Zatím totiž na tělesnou výchovu dochází do sportovní haly do vzdálené části Veselí. „Největším benefitem bude, že se nebudou muset převlékat, přezouvat a putovat přes půl města,“ upozornil na časová náročnost. „Dali jsme přednost stavbě nového objektu před rekonstrukcí staré haly, protože po přechodnou dobu, by žáci neměli, kde pořádně sportovat,“ vysvětlil starosta.

V rámci Čech jedinečný stavební počin

Projekt dostal na starosti architekt Jakub Našinec, který pro Veselské navrhl zcela originální stavbu. Jedná se totiž o multifunkční nízkoenergetickou budovu, kde lze provozovat sporty jako hokejbal, florbal a další míčové hry. „Je jedinečná v tom, že jde o dřevostavbu a takto velkých u nás ještě moc nestojí. Dá se říct, že půjde o unikát svého druhu,“ usmíval se s tím, že dosud realizoval sportovní stavby z oceli či betonu.

Na střeše budou fotovoltaické panely, které zajistí většinu provozní spotřeby energie. Velkou výhodou bude také prostor pro diváky. Vytápění naváže na topný školní systém, uvnitř ale nebude žádný radiátor. „Vytápění jsme totiž vyřešili podlahovým topením,“ upřesnil Našinec.

Stavba má být primárně tělocvičnou určenou pro sportovní výuku, ale bude možné v ní hrát například nižší soutěže v basketbalu či házené. Uvnitř budou šatny, sociální zázemí i vyhlídkový balkon. Bude mít samostatný vstup pro veřejnost, průchod do školy i na venkovní hřiště. Vedení školy počítá také s pořádáním kulturních a společenských akcí, například divadla, besed a dalších vystoupení. Nebudou chybět gymnastické cvičební prvky jako žebřiny, kruhy a třeba i moderní odpružená podlaha z přírodního marmolea. Většina stavebních prvků má být z biologických materiálů, zajímavé budou například akustické podhledy z dřevovláknité hmoty. K budově bude přiléhat krytá venkovní střídačka, kterou bude moci využívat v odpoledních hodinách i družina.

Více o projektu ZDE.

Přinese samé plusy téměř bez omezení

Zástupce ředitelky Miroslav Dušek potvrdil, že se těší nejen žáci ale i učitelé. „Má to spoustu plusů. Odpadne nám plánovaní dlouhých přesunů třeba i v dešti, nebudeme muset řešit přezouvání, když bude škola přímo propojená s tělocvičnou,“ pochvaloval si.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Slavnostní zahájení stavby multifunkční tělocvičny pro 2. Základní školu Veselí nad Lužnicí se uskutečnilo ve středu 17. července dopoledne. Na realizaci samospráva získala dotaci z Krajského investičního fondu.

Výstavba podle něj vůbec neomezí výuku oproti nedávné rekonstrukci rozvodů a fasády. „Věřím, že firma profesionálně vyřeší i bezpečnost na zahradě, která se týká zejména provozu družiny,“ dodal Dušek s tím, že doufá v hladkou a rychlou realizaci.

Investice do budoucnosti kraje

Náměstek hejtmana Pavel Hroch konstatoval, že díky KIF vznikají po celém kraji podobné krásné a účelové stavby. „Letos jsme uvolnili 350 milionů, z toho 15 putuje do Veselí na tuto výbornou akci. Nejvíc se mi na tom líbí, že jde o sportování, pohyb dětí. A to je to nejkrásnější, co může být,“ hodnotil. Jde o investování do správné budoucnosti a zdraví mládeže. „Je to způsob, jak nenechat děti sedět u počítačů a vést je k pohybové činnosti. Navíc mě těší zapojení veřejnosti i další plánované aktivity,“ zmínil Hroch s tím, že už se těší na přestřižení pásky.

Celkově tělocvična vyjde na 65 milionů a postaví ji firma Edikt, která splnila nejlépe podmínky a vyhrála tak výběrové řízení.