Rekonstrukce třídy 9. května vyjde na necelých čtyři a půl milionu, začít má 3. července a potrvá do 16. července. K opravě Erbenovy ulice má dojít mezi 13. a 19. červencem, vyjít má na necelých 900 tisíc.

Vážně zraněného motorkáře odvezl vrtulník

Už nyní ale chystané uzavření třídy 9. května vzbuzuje obavy místních obchodníků. „Zboží zavážím dvakrát až třikrát do týdne. Už nyní je problém v ulici zaparkovat, dodávka musí zastavovat na blikačkách v křižovatce a nebo na chodníku. Vím, že je to špatně, ale většinou to prostě jinak vyřešit nejde. Pokud bude ulice uzavřená, neumím si to představit už vůbec,“ sdělil majitel jednoho z obchodů, který si nepřál být jmenován.

Problémem by bylo i zásobování knihkupectví Kanzelsberger, jak potvrdila vedoucí táborské pobočky Veronika Pudilová. „Knihy k nám vozí každý den: PPL, DPD i Česká pošta, kromě toho k nám jezdí i naši obchodní zástupci se zbožím. Parkují před obchodem a knihy nosí v krabicích. Neumím si moc představit, že by je museli nosit například z Budějovické ulice. Věřím, že radnice přijde s rozumným řešením, jak budeme moci knihy zavážet,“ uvedla.

U Chotovin začala oprava dálnice D3. Bude trvat dva měsíce

Přestože bude pro běžný provoz třída 9. května uzavřena, radnice hledá způsob, jak zásobování obchodů zajistit. „Kromě zásobování řešíme i to, jak zajistit přístup obyvatel do bočních ulic,“ potvrdil místostarosta.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar