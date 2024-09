Česká republika očekává o tomto víkendu krajní klimatickou situaci s pravděpodobnými povodněmi. Za takové situace nepovažuje Tábor za vhodné pořádat oslavy.

„Čekali jsme s naším rozhodnutím do poslední chvíle. Nechtěli jsme se ukvapit. Festival Táborská setkání se připravuje řadu měsíců, je finančně náročný, chtěli jsme, aby náš výsledný verdikt byl uvážlivý. Rozhodnutí jsme konzultovali s radními města a krizovým štábem. Teď víme, že festival by nebyl přívětivý a možná ani bezpečný, návštěvníci by si ho v zimě, dešti a větru neužili,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík, který zopakoval, že se festival přesune na nový termín v září 2025.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Táborská setkání 2023.

Data meteorologů jsou neúprosná. ČHMÚ v Českých Budějovicích uvádí, že přímo v Táboře spadne od čtvrtka do neděle až 140 mm srážek. V sobotu se navíc přidá čerstvý severozápadní vítr o síle 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 20 m/s (75 km/h). Takový vítr láme větve a působí škody.

Předpověď meteorologických jevů je skutečně velmi riziková. Součástí hlavního pódia jsou dvě vysoké věže s plachtami. Silný vítr by je mohl poškodit nebo ohrozit jejich stabilitu. Vítr s deštěm budou znamenat, že srážky dostanou částečně horizontální charakter. Voda by mohla vniknout do rozvodů elektrického proudu přímo na pódiu. Dalším důvodem přesunutí festivalu je, že v údolí Tismenického potoka, který je už teď plný vody, neboť se preventivně odpouští nádrž Jordán, hrozí rozvodnění. Kolem potoka mívá festival tradičně důležité zázemí – velké stany, ustájení zvířat. „Dalším argumentem pro přesun slavností jsou historické kostýmy. Mnozí lidé, co v nich půjdou v pátek v průvodu, zmoknou. Druhý den chodí i do sobotního průvodu. Těžké kostýmy nejdou usušit, mohli bychom je také poničit,“ uvedl starosta.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Táborská setkání 2023.

Dalším argumentem je, že složky Integrovaného záchranného systému budou s největší pravděpodobností potřeba jinde, než na zajištění bezpečnosti festivalu.

Organizační štáb řešil případný přesun programu na nejbližší týdny. Za týden se ale konají krajské volby a řada pořadatelů slavností zasedá ve volebních komisích. Za 14 dní je svátek sv. Václava, kdy trhovci a historické spolky jsou smluvně vázáni do jiných měst na svatováclavské akce. „Řada prodejců a hostů nám ve středu a ve čtvrtek odřekla účast sama. Jako nejlepší řešení vidíme přesunutí 33. ročníku na rok 2025. Program zůstane totožný, maximálně bude obohacen o další hudební aktéry. Ewa Farna a Janek Ledecký zůstanou v programu,“ sdělil Štěpán Pavlík.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Eva Farna měla být zlatým hřebem letošního 33. ročníku mezinárodního festivalu Táborská setkání. Takto koncertovala na Pálavském vinobraní v Brně.

Město Tábor se také musí seriózně zachovat k zahraničním hostům a dát jim včas vědět, aby na cestu do Tábora nevyráželi. „Nepřijde nám vhodné, abychom je zvali na slavnosti, které by měly třeba jen třetinový, okleštěný program. Myslíme si, že si 40leté partnerství s Kostnicí můžeme oslavit i za rok. Máme s tím své zkušenosti. Covidový rok 2020 nám také nedovolil oslavit 600 let od založení Tábora,“ zmínil starosta.

Město Tábor se místo slavnostního hodokvasu musí vážně zabývat rizikem záplav na svém území. Už ve čtvrtek 12. září 2024 se sejde povodňové komise, která zhodnotí aktuální situaci na vodních tocích a nádržích (Jordán, Lužnice, Tismenický potok, Chotovinský potok) a přijme protipovodňová opatření.

Zdroj: TZ města Tábor